Phường 6, quận 5 (TP.HCM): Thưởng nóng cho người phát hiện đổ xà bần bậy

Tại Hà Nội, việc khen thưởng người dân phát hiện đổ phế thải không đúng chỗ được thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiếp tục thực hiện. Lực lượng này đã cung cấp số đường dây nóng 0913.506436- 0903.225747 để người dân liên lạc khi phát hiện xe đổ trộm vào bất cứ giờ nào. Tối 22-7 (sau thời điểm sở GTVT công bố thưởng một ngày, anh Phạm Tú Anh, Nguyễn Đình Dương (Công an xã Đông Ngạc, Từ Liêm) đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô biển số 29Y-1141 do Đào Văn Hùng điều khiển đang đổ phế thải tại đường vòng khu đô thị Nam Thăng Long. Hôm sau (23-7), anh Khương Thanh Bình, trú tại Thái Hà, bắt được xe 30L-7800 do lái xe Nguyễn Văn Thành điều khiển đổ phế thải tại ngõ 21 đường Lê Văn Lương. Ngày 25-7, lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội giữ xe tải biển số 29M-2802, do Nguyễn Trọng Tiệp điều khiển đổ phế thải tại ngõ 21 đường Lê Văn Lương.