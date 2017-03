Phường yêu cầu chấm dứt việc cho thuê nhà

Theo phản ánh, khu nhà trọ số 198/7C Hồ Văn Huê được cho thuê không có giấy phép, người cho thuê không có ủy quyền bằng văn bản của chủ sở hữu. Những người ở trọ có nhiều hành vi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt những người lân cận và an ninh trật tự khu phố như ồn ào, đậu xe choán lối đi, dựng bảng hiệu chiếm không gian… Sau khi báo phản ánh, UBND TP đã có văn bản yêu cầu quận Phú Nhuận và UBND phường 9 kiểm tra, báo cáo TP kết quả xử lý. Ông Phê cho biết công an khu vực đã làm việc với người đứng ra cho thuê khu nhà trọ tại 198/7C Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận về việc chấm dứt việc cho thuê nhà khi không được ủy quyền bằng văn bản của chủ sở hữu. Theo văn bản làm việc, người này đã đồng ý chấp hành các yêu cầu trên để chờ người chủ sở hữu về nước. Ông Phê cho biết thêm dãy nhà trọ có bốn căn cho thuê, theo báo cáo của công an khu vực thì hiện đã có hai căn dọn đi, một căn hẹn chậm nhất trong tuần này sẽ dời. Còn lại một căn xin được ở đến cuối tháng 6-2015 sẽ trả nhà... Được biết UBND quận Phú Nhuận cũng yêu cầu UBND phường và Công an phường 9 thực hiện chỉ đạo của UBND TP.