Phút ngông cuồng vì ma men đưa lối

Vào hồi 10h30 ngày 25/9/2011, tại trụ sở Công an phường Đậu Liêu – thị xã Hồng Lĩnh, 2 đồng chí Trần Quang Toàn – Trưởng Công an phường Đậu Liêu và Lê Trường Giang – cảnh sát khu vực trong khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 3 người đi trên 1 xe mô tô. Đồng chí Toàn yêu cầu các đối tượng vi phạm vào Công an phường giải quyết.

Phút ngông cuồng khiến Phạm Duy Tới phải trả giá

Khi nghe đồng chí Toàn yêu cầu, 3 đối tượng là Bùi Văn Cường, Thái Bá Đức và Nguyễn Viết Tuyển đều trú tại khối 4 phường Đậu Liêu đã xuống xe chấp hành hiệu lệnh, trong lúc đang xử lý vụ việc thì Phạm Duy Tới (SN1981), người cùng xóm sẵn có “hơi men” đã buông lời xúc phạm, lăng mạ 2 đồng chí Toàn, Giang, đồng thời xông vào phòng làm việc Công an phường cản trở việc xử lý.

Trước hành động của Tới, đồng chí Giang yêu cầu Phạm Duy Tới ra khỏi trụ sở cơ quan Công an. Sau khi ra khỏi trụ sở Công an, Tới tiếp tục chửi bới, phát ngôn “thiếu văn hoá”, lấy đá trước cổng Công an phường ném vào đầu đồng chí Lê Trường Giang bị rách da vùng đầu, vết thương dài 3cm thấu xương, gây chảy máu nhiều, buộc phải vào Bệnh viện Hồng Lĩnh để cấp cứu và điều trị.

Trước sự ngông cuồng của Phạm Duy Tới, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này.

Hành động của Tới đáng lên án và là bài học cho những kẻ lợi dụng uống bia, rượu say bất chấp coi thường pháp luật làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ của người khác.



