Q. Tân Bình (TP.HCM): Phạt “nóng” ngon lành kẻ làm bẩn đô thị!

Trong các cuộc họp về thực hiện nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) ở TP.HCM, một số quận, huyện thường nêu những lý do “cũ rích” để biện minh cho tình hình không chuyển biến. Việc xử phạt VMĐT thường chỉ tập trung về vi phạm trật tự lòng, lề đường, còn những hành vi như đổ rác, đổ xà bần, tiểu bậy... thì rất khó xử phạt, càng khó để phạt tại chỗ (phạt “nóng”). Tuy nhiên, chỉ trong tháng 7, quận Tân Bình đã xử phạt tại chỗ hàng trăm trường hợp. 15 phường của quận cũng phạt tại chỗ trên 400 vụ. “Bí kíp” gì giúp Tân Bình có thể phạt nóng ngon lành như vậy?

Tổ kiểm tra liên ngành

“Việc phạt tại chỗ theo thủ tục đơn giản đối với các hành vi vi phạm trật tự, VMĐT lâu nay đã được quy định rõ ràng nhưng hầu như chưa đơn vị nào áp dụng. Đến khi thực hiện chủ đề năm xây dựng nếp sống VMĐT đụng chuyện mới tá hỏa” - ông Trần Thanh Minh, Phó phòng Tư pháp quận Tân Bình nói. Ông Minh kể lại, ban đầu quận cũng lúng túng trong việc tổ chức thực hiện vì hồi nào giờ có phạt tại chỗ các vi phạm này đâu. Lãnh đạo quận nóng ruột quá nên đã chỉ đạo Phòng Tư pháp quận nghiên cứu tất cả văn bản pháp luật liên quan đến việc phạt tại chỗ. “Vậy là tổ liên ngành kiểm tra, xử phạt các vi phạm VMĐT ra đời” - ông Minh nói.

Quận đã thành lập hai tổ liên ngành gồm nhiều thành phần, trong đó có cán bộ từ công an quận làm tổ trưởng để có đủ thẩm quyền phạt tại chỗ theo quy định. Tương tự, các phường cũng thành lập các tổ liên ngành do công an phường hoặc các phó chủ tịch phường làm tổ trưởng. Các tổ trưởng được công an quận cấp quyết định xử phạt có đóng dấu treo và được Kho bạc nhà nước quận cấp biên lai thu tiền phạt. Vì lực lượng còn mỏng, không thể phủ kín nên các tổ này chỉ có thể tập trung vào những điểm hay có vi phạm xảy ra. Hai tổ của quận tập trung kiểm tra, xử phạt tại hai tuyến đường trọng điểm là Trường Sơn và Cộng Hòa. Còn lại các phường sẽ tổ chức kiểm tra, xử phạt tại các điểm hay vi phạm của phường mình.

“Cứ đi đến đâu, thấy vi phạm, tổ trưởng rút mẫu quyết định xử phạt có sẵn điền thông tin và xé biên lai phạt tại chỗ. Hầu hết người vi phạm đều chấp hành và nộp tiền ngay. Nhờ vậy thời gian qua, quận đã phạt tại chỗ 319 trường hợp vi phạm VMĐT tại hai tuyến đường trọng điểm Cộng Hòa và Trường Sơn” - một chiến sĩ công an trong tổ liên ngành của quận kể.

Cứ vi phạm là phạt ngay!

Hành vi khó xử phạt hiện nay là tiểu bậy trên đường phố nhưng Tân Bình xử phạt khá tốt. Phường 5 được xem là địa phương có tài “chữa trị” bệnh “tiểu đường” với thành tích gần đây bắt và xử phạt tám vụ tiểu bậy dọc kênh Nhiêu Lộc. Để có thể “bắt tận tay day tận trán” những “chuyên gia đái đường” này, các phó chủ tịch của phường cùng anh em trong tổ kiểm tra, xử phạt phải... nấp trong quán cà phê dọc kênh Nhiêu Lộc để rình bắt và xử phạt.

“Ban đầu chưa có kinh nghiệm, vừa thấy người vi phạm dừng xe, chuẩn bị hành sự, chúng tôi đã ập ra bắt. Họ chối phắt, mình thì không có chứng cứ gì nên đành chịu thua. Rút kinh nghiệm, những trường hợp sau, chúng tôi chờ cho đối tượng đang hoặc vừa trút “bầu tâm sự” xong là ập đến liền. Chứng cứ rành rành ra đó nên họ hết cãi” - ông Nguyễn Sĩ Hoàng Chương, Phó Chủ tịch phường 5 kể. Ông Chương cũng cho biết đã qua giai đoạn tuyên truyền rồi nên từ đây phường sẽ phạt thẳng tay, cứ vi phạm là phạt và chú trọng phạt tại chỗ. Phường sẽ tuyển hai trật tự viên đô thị để làm nhiệm vụ hàng ngày đi kiểm tra, hễ bắt gặp trường hợp nào vi phạm thì sẽ giữ lại, gọi tổ kiểm tra, xử phạt của phường đến để phạt tại chỗ.

Các hành vi xả rác, đổ nước bừa bãi làm đường phố nhếch nhác cũng được Tân Bình xử phạt tại chỗ nghiêm ngặt. Ông Văn Công Dũng, Chủ tịch phường 6, cho biết tổ kiểm tra, xử phạt của phường tuần tra thường xuyên những khu vực thường bị xả rác, đổ xà bần để bắt quả tang và phạt ngay. Hàng ngày cảnh sát khu vực của phường cũng hay đi rảo qua các khu phố, thấy nhà nào xả rác, đổ nước nhếch nhác thì sẽ xé biên lai phạt nóng.

“Hồi đầu năm, việc xử phạt rất khó khăn, phường thường chỉ có thể lập biên bản, tịch thu tang vật nhưng họ bỏ của chạy lấy người. Thời gian gần đây, nhờ tổ liên ngành xử phạt tại chỗ nên ý thức chấp hành của dân nâng rõ. Hơn nữa, phường có trang bị máy chụp ảnh để ghi lại những vi phạm. Ai chối cãi, tổ xử phạt sẽ lấy ảnh làm bằng chứng” - ông Dũng nói. Nhờ vậy, việc xử phạt tại chỗ của phường 6 nhiều hơn cả xử phạt lập biên bản. Trong 137 trường hợp được phường xử phạt thì có 100 trường hợp được xử phạt tại chỗ.

Phải dựa vào trăm mắt dân

Theo nhiều phường, một trong những yếu tố giúp họ xử phạt tại chỗ tốt hiện nay là nhờ vào thông tin của dân. Tại phường 6, nhờ tin báo, phường đã phục kích cả tuần vào lúc hai, ba giờ sáng để bắt quả tang một công ty tư nhân hút hầm cầu rồi thải thẳng xuống ống nước ngay trên đường Lý Thường Kiệt. Phường 5 kiểm tra, xử phạt được những người tiểu bậy dọc kênh Nhiêu Lộc cũng là do người dân bức xúc báo tin. “Nhờ bắt mấy vụ liên tục nên tình trạng tiểu bậy tại đây đã giảm hẳn” - phó chủ tịch phường 5 cho biết.

Ông Trần Thanh Minh, Phó phòng Tư pháp quận, cho hay quận vừa triển khai cho các phường tổ chức hội nghị nhân dân tại các tổ dân phố để tuyên truyền sâu và kêu gọi người dân phản ánh những địa chỉ đen để tập trung kiểm tra, xử phạt. Đồng thời, quận cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin để cùng chính quyền kiểm tra, xử phạt tốt hơn. Trước đây, quận đã ra mức thưởng 500.000 đồng cho người cung cấp thông tin chính xác về đối tượng in, vẽ quảng cáo khoan cắt bê-tông, hút hầm cầu trên tường, cột điện. Tới đây, quận sẽ tặng giấy khen và thưởng 200.000 đồng cho người bắt quả tang và cung cấp thông tin xe ba gác đổ rác, xà bần bừa bãi.