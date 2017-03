Q.Bình Tân, TP.HCM: Thêm một vụ dùng súng cướp tiệm vàng

Theo bà Lê Thị Liên (43 tuổi, chủ tiệm), vào thời điểm trên có hai thanh niên ăn mặc lịch sự đi xe máy đến tiệm, một bước vào tiệm hỏi mua vàng rồi rút súng gí vào mẹ con bà.

Tại tiệm lúc đó có anh Phan Văn Thi (21 tuổi, cháu bà Liên) đang ăn cơm ở trong quầy nên không bị đối tượng phát hiện. Anh Thi chụp lấy thùng rác ném vào tên cướp. Để uy hiếp, tên cướp chĩa súng về phía anh Thi và bóp cò. Súng nổ nhưng may mắn là đạn bay sượt qua, không trúng vào người anh Thi.

Ngay sau đó, kẻ cướp đập bể tủ kiếng và hốt gọn số vàng đang trưng bày, bỏ vào trong áo rồi lên xe gắn máy do một phụ nữ đang chờ bên ngoài tẩu thoát. Khi xảy ra vụ cướp, có một số người chứng kiến nhưng không ai dám can thiệp vì kẻ cướp dùng súng đe dọa. Điều đáng chú ý là trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa A chỉ nằm cách tiệm vàng Kim Ngọc Thành gần 500 mét. Nhóm cướp táo tợn này tỏ vẻ đã điều nghiên khá kỹ trước khi ra tay.

Theo thống kê ban đầu, số vàng bị cướp khoảng 25 lượng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra truy tìm thủ phạm.