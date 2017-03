Không giao dịch với người không đội mũ bảo hiểm là sai luật Gần đây, có cơ quan cấm CBCNV không đội MBH vào làm việc. UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình còn từ chối giao dịch nếu cán bộ cơ quan các cấp đến liên hệ công tác mà không đội MBH. Việc này đúng sai thế nào? Luật sự Đặng Trường Thanh - Đoàn luật sư TP.HCM - giải thích: Căn cứ tinh thần nghị quyết 32/CP của Chính phủ, thông tri số 27 ngày 25-7-2007 của UBMTTQ VN về an toàn giao thông, việc một số cơ quan nhà nước đề ra các qui định, nội qui nhằm bắt buộc CBCNV do đơn vị mình quản lý chấp hành việc đội MBH là đúng. Ở đây cần thấy rõ, nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó đã ra qui định hoặc nội qui "bắt buộc toàn bộ cán bộ cấp dưới phải đội MBH khi đến cơ quan làm việc, nếu không chấp hành thì không cho vào cơ quan làm việc". Thế nhưng, những người này vẫn ngoan cố, không chấp hành qui định trên thì việc những người có trách nhiệm trong đơn vị chủ quản của họ không cho họ vào cơ quan làm việc là không sai. Bởi những đối tượng này thuộc quyền quản lý và sự chi phối của cơ quan chủ quản thông qua các nội qui, qui định cụ thể của cơ quan. Tuy nhiên theo chúng tôi, việc bắt buộc đội MBH đối với CBCNV không nhất thiết phải bắt buộc một cách máy móc như vậy, thời gian này cần thực hiện các biện pháp mang tính vận động thì hay hơn. Nếu một cán bộ vì không đội MBH mà không được vào cơ quan làm việc dù chỉ một ngày thôi cũng là một sự lãng phí lớn. Còn việc cán bộ các cơ quan khác, hoặc người dân đến giao dịch nếu không đội MBH mà bảo vệ không cho vào thì họ đã làm sai pháp luật. Bởi lẽ các cơ quan, đơn vị này không có quyền, cũng như không được giao quyền xử lý các vi phạm của người dân khi tham gia giao thông. Việc ngăn cản như vậy là hoàn toàn trái luật, bởi những người này không hề bị lệ thuộc, chi phối hay điều chỉnh bởi nội qui, qui định của cơ quan đơn vị đó. Theo chúng tôi, ở cả hai trường hợp như đã phân tích nếu làm "căng" thì đều "dở" và có dấu hiệu vi phạm luật, bởi lẽ việc không đội MBH khi tham gia giao thông của cán bộ nhà nước hay người dân đều vi phạm nhưng vi phạm này đã có CSGT xử lý, chính cơ quan công an mới có toàn quyền quyết định việc chế tài hành vi này. MINH LUẬN