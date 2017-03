Qua chơi nhà, bị bạn hiếp dâm sau khi ‘đập đá’

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 22 giờ ngày 2-12, do có quen biết từ trước nên Phương rủ chị Thành (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đến nhà ở thuộc khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) chơi. Vì biết Phương là “đại ca” nên chị Thành rủ thêm bạn là chị BTH (21 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đi cùng.

Khi tới nơi, Phương nói hai người bạn lên gác cùng xem ti vi. Khoảng 15 phút sau, Phương xuống gác rồi nói chị Thành về phòng trọ trước.

Khi còn lại hai người, Phương lên gác sử dụng ma túy đá và ép chị BTH châm lửa để “đập đá”.

Hoảng sợ, chị BTH làm theo yêu cầu của Phương. “Đập đá” xong, Phương ép chị BTH quan hệ tình dục và dọa giết nếu không cho.

Sau khi nhận được thông tin, công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng tập trung lực lượng truy bắt Phương. Chiều ngày 8-12, các trinh sát đã bắt giữ nghi can. Phương khai nhận đã từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.