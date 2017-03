Qua hàng xóm chơi rồi 'chôm' luôn đồ

Theo Cơ quan điều tra vào khoảng 14 giờ ngày 16-6, Kiều đến nhà của anh TVM (là hàng xóm) chơi. Kiều nói chuyện với M được khoảng 20 phút thì thấy M để một cái bóp vào trong cốp xe máy dựng trước nhà nhưng yên xe chưa khóa. Sau đó, anh M vào trong buồng. Chỉ còn một mình, Kiều nhìn xung quanh không thấy người nên mở yên xe và lấy bóp tiền trong cốp mang về nhà cất giấu.



Đối tượng Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: Nhẫn Nam.

Phát hiện mất tiền, anh M trình báo cơ quan Công an. Qua điều tra truy xét, ngày 17/6, công an đã chứng minh Kiều là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nói trên. Công an thu giữ 86 triệu đồng do Kiều tự nguyện giao nộp.

Được biết Kiều đang nuôi con nhỏ 11 tháng tuổi và khai báo thành khẩn, tự nguyện giao nộp tang vật, có nơi cư trú rõ ràng nên công an cho gia đình bảo lãnh. Hiện công an huyện Tam Nông đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.