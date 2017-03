Quái chiêu lừa đảo qua quảng cáo, rao vặt

Theo cơ quan Công an, vào khoảng 2h30 sáng 12/8, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng do Thượng úy Nguyễn Đức Hạnh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần trên địa bàn từ 0h đến 5h sáng đã phát hiện một đối tượng có hành vi lợi dụng đêm tối dán quảng cáo, rao vặt trái phép.

Tại trụ sở Công an phường, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thế Tuyến (SN 1992) ở Nam Sơn, Bắc Ninh được một đối tượng không quen biết thuê dán quảng cáo với tiền công 100 nghìn/100 tờ. Tuyến cho biết thêm, vào thời điểm tổ kiểm tra phát hiện, đối tượng đã kịp dán hơn 40 tờ quảng cáo rao vặt trái phép từ đầu Cầu Giấy đến khu vực chùa Hà.



Đối tượng Tuyến tại cơ quan điều tra.

Từ số điện thoại của Tuyến để lại trên tờ quảng cáo, rao vặt tìm việc làm với chức danh quản lý kinh doanh, Công an phường Dịch Vọng đã làm rõ một hành vi lừa đảo hết sức tinh vi.

Ngày 11/ 8 Tuyến đọc qua mục tìm kiếm việc làm trên mạng Interrnet và đã chủ động liên hệ với một thanh niên giới thiệu tên Kiên tại một quán trà đá. Sau khi bàn bạc, người thanh niên này đã đưa Tuyến đến một cửa hàng photocopy để nhân bản tờ quảng cáo tìm việc thành 100 bản rồi sau đó đưa cho Tuyến một sim điện thoại di động. Số điện thoại di động này được in lên tờ quảng cáo rao vặt với tên Nguyễn Thế Tuyến , chức danh là một quản lý kinh doanh.

Ngay trong ngày hôm đó, Công an phường Dịch Vọng đã xác định rõ Công ty đăng quảng cáo ra vặt có địa chỉ tại đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) in trên tờ quảng cáo rao vặt là một Công ty không có tên tuổi được mở ra để lừa đảo những người xin việc.

Với thủ đoạn đi thuê những người đi dán quảng cáo rao vặt trong vòng 1 ngày rồi lấy ngay tên tuổi của họ đăng ngay lên tờ quảng cáo đó để liên hệ, sau đó công ty này sẽ tịch thu luôn số sim điện thoại phát cho họ rồi mạo danh chính người đó thu hồ sơ xin việc của những người có nhu cầu để thu lời bất chính.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Dương Lãng Hoàng (VTC News)