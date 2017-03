Quái xế gây tai nạn liên hoàn, 9 người thương vong

Theo nhiều nguồn tin, khoảng 20 giờ 30 phút tối 13-6, xe máy 54F3-5693 của anh Vân Duy Thương (khoảng 40 tuổi) chở một phụ nữ phía sau chạy trên đường Ngô Chí Quốc (hướng từ tỉnh lộ 43 về cổng chính KCX Linh Trung 2).

"Chiến mã" của các quái xế vụn vỡ

Khi đến trước số nhà 235 Ngô Chí Quốc, xe anh Thương bị xe máy 54V3-1568 của Nguyễn Văn Trung (SN 1984) chở phía sau Lê Văn Quyết chạy ngược chiều tông trực diện rất mạnh.

Ngay lúc này, xe máy 53R2-0248 do Trần Văn Ngọc chở Trần Văn Cử (SN 1990) đang đua theo xe Trung, thắng không kịp nên tông vào hai xe máy trên.



Tai nạn làm ba xe máy nát vụn. Người dân địa phương vội đưa các nạn nhân đang nằm rên la thảm thiết, máu chảy lênh láng đi cấp cứu. Nhận được tin báo, CSGT Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường.



Tuy nhiên, chưa kịp xử lý xong vụ tai nạn này, đến 22 giờ, một tốp quái xế gồm 10 xe máy từ hai hướng đường Ngô Chí Quốc tiếp tục gầm rú lao thẳng đến nơi xảy ra tai nạn.



Phát hiện phía trước có đèn tín hiệu của xe đặc chủng, một số xe thắng vội và quay đầu bỏ chạy. Nhưng xe máy 51S1-5952 của Trần Minh Tài (SN 1992, ngụ Bình Dương) đã lao thẳng vào hiện trường và đụng tiếp xe máy 61L1-5211 của anh Nguyễn Hữu Bình (SN 1990) chở phía sau chị Nguyễn Thị Lệ Thuỷ ( SN 1991, ngụ Nghệ An). Hậu quả làm Tài bị gãy tay và chân, còn anh Bình, chị Thủy bị thương nặng phải đi cấp cứu.



Theo thông tin từ bệnh viện, do vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên Nguyễn Văn Trung và người phụ nữ ngồi sau xe anh Vân Duy Thương đã tử vong tại bệnh viện. 7 nạn nhân còn lại vẫn đang điều trị.



Hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đang được công an quận Thủ Đức xử lý.

Theo Đ.Lê (NLĐO)