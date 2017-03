'Quái xế' thuê ô tô chở xe độ đi... đua

Ngày 22-4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận các phương tiện liên quan đến vụ đua xe trái phép vừa xảy ra trên địa bàn huyện Thống Nhất do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.





Cơ quan công an đang tạm giữ ba xe máy được cho tang vật trong vụ đua xe trái phép.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 9-4, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, trong lúc tuần tra trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đã phát hiện xe du lịch 16 chỗ mang biển số 63B-001.60 dừng đỗ trên đường, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Làm việc với CSGT, tài xế của chiếc xe trên là Trịnh Quốc Anh (28 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) khai nhận được một người tên Thái (chưa rõ lai lịch), thuê chở ba xe máy cùng năm thanh niên từ tỉnh Tiền Giang đến xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) để đua xe. Tuy nhiên khi đến đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện lực lượng CSGT tuần tra phía trước, số thanh niên này đã yêu cầu dừng lại để cất giấu số xe mô tô trên.

Từ lời khai của tài xế, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xung quanh và phát hiện một xe máy để gần lề đường, cách đó không xa có hai chiếc xe máy khác được che phủ bởi cỏ và lá cây.

Tổ tuần tra đã đưa các phương tiện trên cùng tài xế về đơn vị tiếp tục làm rõ. Theo ghi nhận ban đầu, ba xe máy trên đều không có biển số, không có số máy, nhiều bộ phận của xe đã được sửa chữa, nâng cấp. Cơ quan công an xác định những phương tiện đã được sử dụng để đua xe trái phép trên địa bàn huyện Thống Nhất vào lúc 1 giờ, ngày 9-4.

Sau khi lập hồ sơ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao các phương tiện cho Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra làm rõ.