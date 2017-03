Quái xế xách dao gây náo loạn quán cà phê

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa bắt tạm giam Đào Minh Hải (24 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Đào Minh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.D.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai, trưa ngày cuối tháng 5 đang đi ăn cỗ nhận được tin em trai là Đào Minh Hà đánh mẹ. Ấm ức bỏ về, Hải đã mua 2 con dao chọc tiết lợn ở dọc đường với ý định dạy cho em “bài học”.

Tuy nhiên, khi về nhà biết mẹ và em trai đang giúp việc tại quán cà phê trên phố Trần Đại Nghĩa, Hải đã tức tốc xông vào quán. Không tìm thấy em, Hải quay sang quán bên cạnh rồi gây náo loạn, đập phá và chém người vô cớ. Vụ việc khiến một người đang ngồi uống nước bị chém, những người khác thấy vậy cũng tán loạn bỏ chạy.

Tại đây, kẻ hung hãn với những vết trổ trên mình cũng vung dao chém nhân viên bảo vệ trông xe. May mắn người này tránh được. Khi công an xuất hiện, Hải vẫn tiếp tục chửi bới và đập phá quán. Người nhà của tên này đã có hành vi chống đối lại khi công an tiến hành xử lý.

Theo cơ quan công an, Hải từng có tiền án về tội đua xe trái phép. Thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên này chưa được xóa án tích.

Ngoài Hải bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Hà Anh (VNE)