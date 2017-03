Quận 12: Bảo vệ đánh khách vì thiếu tiền boa

Tối 9-10, Tiến cùng tám người bạn đến nhà hàng-karaoke Thới Thành (168 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12) hát tại phòng 110. Đến khoảng 22 giờ, một người trong nhóm là anh Hùng xin về trước vì có việc đột xuất.

Khi anh Hùng ra cửa, bảo vệ không cho lấy xe vì “chưa boa cho đào phục vụ karaoke”. Nghe vậy, Tiến đi ra ngoài và nói một chút nữa “boa” luôn vì còn người đang hát trong phòng. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ tuyên bố: “Chưa chi tiền boa thì tao đố thằng nào dám lấy xe ra về!”. Tiến thách lại: “Đố thằng nào dám không cho lấy xe về!”. Lập tức, một thanh niên gầy ốm từ đâu cầm mã tấu xông tới chém Tiến, tốp bảo vệ bên ngoài cũng dùng tuýp sắt đánh Tiến ngất xỉu, anh Hùng bị trật xương bả vai và bầm tím nhiều chỗ. Anh Nguyễn Chí Hiếu (38 tuổi, đi cùng Tiến) cho biết: “Tôi thấy Tiến bị chém liền liền, tui nhảy vô can thì bị bảo vệ đánh chảy máu miệng”.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Phạm Văn Việt, quản lý nhà hàng-karaoke Thới Thành, cho rằng: Chỉ có ẩu đả giữa dân nhậu với dân nhậu chứ bảo vệ nhà hàng không tham gia...

Tổ trưởng tổ bảo vệ nhà hàng Nguyễn Văn Tài nói: “Nhà hàng có sáu bảo vệ. Lúc xảy ra vụ việc, tôi đang trực và giải thích cho khách là phải có hóa đơn thanh toán mới được về! Tôi chỉ tắt máy xe rồi đưa lại chìa khóa”. Khi phóng viên thắc mắc: “Lúc đó, phòng còn tám người, sao lại đòi hóa đơn?” thì ông đáp: “Chắc khách đi vệ sinh nên không còn ai. Lúc đó khách vô ra đông, trời tối nên tôi không thấy Tiến và người khác bị đánh, cũng không biết ai đánh ai cả”.

Vị trí các nạn nhân bị hành hung ngay cổng nhà hàng, cạnh bãi giữ xe. Không thể côn đồ dùng hung khí đánh người ngay trong khuôn viên nhà hàng mà bảo vệ không biết (?).

Thượng úy Phùng Quang Khanh (công an phường Hiệp Thành) đang thụ lý vụ việc trên cho biết: “Một nhóm côn đồ ở quận Gò Vấp cầm đầu hành hung nhóm khách. Về phía nạn nhân, chúng tôi đã gửi giấy mời làm việc nhiều lần nhưng không đến”.

Được biết, chủ nhà hàng-karaoke Thới Thành là ông Ưng Siêng, người Trung Quốc, lúc xảy ra sự việc ông không có mặt tại nhà hàng. Nhà hàng karaoke Thới Thành trước đây là quán bar đã bị đoàn 814 lập biên bản do có nhiều sai phạm và rút giấy phép hoạt động. Hiện nay chuyển sang hoạt động karaoke-nhà hàng cũng gây ra tình trạng mất an ninh trật tự nên Công an phường Hiệp Thành đang rà soát để xem xét đề nghị rút giấy phép hoạt động...