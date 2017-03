Quận 12 khen thưởng công nhân, xe ôm tham gia bắt trộm, cướp

Trong ba tháng triển khai thực hiện chương trình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, cho biết số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong ba tháng, quần chúng nhân dân tham gia cung cấp cho công an 682 tin, trong đó có 415 tin có giá trị giúp công an giải quyết vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn… Tội phạm về ma túy, hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường hay các tệ nạn xã hội khác như cá độ bóng đá, đá gà, ghi số đề… cũng được quần chúng tích cực tham gia báo tin và hỗ trợ công an triệt phá.