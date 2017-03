Quận 12, TP.HCM: Đội xe ôm chuyên trị tội phạm ma túy

Khu vực cầu vượt An Sương, điểm giáp ranh giữa quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Hóc Môn là “điểm nóng” về ma túy, nơi tập trung con nghiện và dân mua bán “hàng trắng” tứ xứ. Bởi vậy, những người chạy xe ôm tại đây hàng ngày chứng kiến dân nghiện tấp vào mua hàng rồi “phê” gục ngay tại trụ cầu. Hình ảnh đó cứ diễn ra trước mắt làm không ít tài xế bức xúc.

Quyết tâm xóa “chợ” ma túy

Anh Nguyễn Phi Long (đội phó đội xe ôm) kể cách đây hơn hai năm, ở cầu vượt giống như “chợ” ma túy. Có lần thấy chướng mắt quá, các anh lên tiếng cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn xem thường. Các anh cùng nhau tố giác, lên kế hoạch phối hợp công an địa phương phá “chợ” ma túy tại cầu vượt. Qua đó, một số bác tài được hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ trấn áp tội phạm ma túy. Bất kể ngày đêm, các “trinh sát nghiệp dư” vừa đón khách vừa ngầm theo dõi hành tung của kẻ bán, người mua ma túy.

Theo thống kê của Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12), trong năm 2008, đội xe ôm cầu vượt đã bắt hơn 300 vụ mua bán “hàng trắng”, phá 38 vụ án liên quan ma túy, trong đó đã khởi tố 81 đối tượng.

Anh Đỗ Quốc Việt (đội trưởng đội xe ôm) cho biết từ đầu năm 2009 đến nay đã bắt quả tang hàng chục người bán ma túy, đồng thời can thiệp nhiều vụ dân nghiện trấn lột, cướp giật tài sản người đi đường nhằm lấy tiền hút chích.

Đối mặt dao lê, kim chích

Thành tích “dữ dằn” như vậy nhưng khi tiếp xúc với những tài xế xe ôm, chúng tôi nhận thấy họ rất đỗi bình dị. Anh Lê Quốc Bình, người nhiều lần “phá án”, kể: “Bắt tội phạm ma túy vừa khó vừa nguy hiểm. Do tôi “suy dinh dưỡng” nhất trong đội nên được anh em phân công đóng vai con nghiện tiếp cận mục tiêu, chờ đúng thời điểm ra ám hiệu cho anh em ập tới bắt tại chỗ”.

Chiều 19-3, chúng tôi có mặt dưới chân cầu vượt. Trong dòng người xe qua lại đông đảo, hai thanh niên đi chiếc Wave biển số 36-25-... ngang nhiên nhận 200 ngàn đồng rồi móc túi lấy tép bột trắng giấu trong bao thuốc lá giao cho khách hàng. Sau đó, hai người này còn ba lần đảo xe trở lại để bán tiếp “hàng” cho con nghiện.

Quan sát hành vi của cả hai, sáu bác tài nhanh chóng triển khai phương án tác chiến. Lúc chúng vừa giao “hàng”xong, lên xe nổ máy, lập tức sáu “trinh sát” lao tới quật ngã, bẻ tay chúng trong chớp nhoáng. Nhiều tép bột trắng văng tứ tung ra ngoài, người đi đường chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tại công an phường, kẻ bán “hàng” khai tên Trịnh Trung Tiến (30 tuổi, tạm trú Hóc Môn). Tiến nghiện ma túy nặng, tham gia mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Trước đó, chúng tôi chạm mặt hai thanh niên ngồi tại cầu, lở loét khắp người, trên tay cầm gậy múa như báo cho mọi người biết mình bị nhiễm HIV, đụng tới là nguy hiểm. Khi chứng kiến các “trinh sát nghiệp dư” ra tay, chúng tôi thán phục tinh thần trừ gian, diệt bạo của họ.

Anh Long tâm sự: “Những lúc bắt không ai nghĩ tới nguy hiểm, nếu nghĩ thì đã không làm! Tội phạm phải sợ mình chứ mình làm gì phải sợ nó. Đôi khi cũng phải giấu bà xã, mình giúp xã hội nhưng sợ mấy bà ấy lo. Nhận nhiều giấy khen, bằng khen nhưng không dám nói thành tích bắt ma túy”.

Anh Đỗ Quốc Việt cởi áo đồng phục ra chỉ vào vết thương chưa lành da ở khuỷu và cẳng tay. Đó là vết sẹo trong vụ đuổi bắt đối tượng bán ma túy cách nay mười ngày và anh bị té ngã trên quốc lộ 1A.

Đầu tháng 3-2009, chín người chạy xe ôm phát hiện một nhóm từ Nghệ An dạt về cầu bán ma túy. Không ngờ nhóm này phát hiện và chủ động dùng hung khí tấn công làm hai người bị thương tích nhẹ. Bác tài Võ Lê Phát bị con nghiện dùng kim tiêm đâm đến cong kim. Dẫu bị đau, anh Phát vẫn ôm chặt đối tượng chờ phía sau lên tiếp ứng. Kiểm tra người hắn, công an thu giữ 11 tép heroin. Ngay sau đó, cả đội xe và công an phường gom tiền đưa anh Phát đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ngừa phơi nhiễm.

Hiện tệ nạn ma túy khu cầu vượt đang lắng xuống, một số tay giang hồ có “số má” bắn tin đe dọa sẽ “mần gỏi” mấy tay đội xe ôm. Các anh cho biết không nao núng và quyết tâm chuyên trị ma túy để vòng xoay cầu vượt An Sương ngày trở nên xanh, sạch, đẹp, không còn ma túy cùng tệ nạn xã hội.