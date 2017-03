Quận 12, TP.HCM: Sập nhà xây trái phép, một người chết

Nhân công tên Đinh Văn Sơn (quê Thanh Hóa) chết ngay tại chỗ. Một nhân công khác may mắn rơi ra ngoài hàng rào nên thoát chết.

Được biết, căn nhà trên của ông Dương Thanh Nhàn. Người dân xung quanh cho biết cách đây gần một tháng, ông Nhàn đã thuê thợ xây nhà một trệt một lầu, trước nhà đổ ban công. Trước khi lên ban công để tô tường, anh Sơn đã cho tháo chống và ván cốp pha. Mặc dù ban công đã đổ bê-tông xong cách nay hơn 10 ngày nhưng do diện tích ban công quá lớn, kết cấu chịu lực yếu không chịu nổi trọng lượng của anh Sơn và anh Thanh nên xảy ra sự cố trên.

Công an phường Tân Chánh Hiệp cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên cơ quan điều tra Công an quận 12. Thiếu tá Trần Văn Đon, Đội trưởng Đội điều tra, Công an quận 12, cho biết đã hoàn tất điều tra hiện trường, giám định pháp y tử thi. Đội sẽ tiếp tục lấy lời khai chủ công trình và nhân chứng để làm rõ sự việc, trình lãnh đạo xem xét, nếu xét thấy đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án.

Nguyên nhân sự cố xảy ra là do công trình không được thiết kế, không an toàn về kết cấu. được biết, Phòng Quản lý trật tự đô thị quận 12 đã ra quyết định phạt ông Nhàn do có hành vi xây dựng trái phép.

Theo Quyết định 04 năm 2006 của UBND TP.HCM và Điều 73 Luật Xây dựng, cá nhân được tự tổ chức thiết kế bản vẽ giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô tổng diện tích sàn từ 250 m2 trở xuống, quy mô nhà ba tầng trở xuống; cá nhân cũng có thể tự tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô như trên nhưng phải có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình; khi thiết kế, tổ chức thi công, cá nhân phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường.

Nếu chủ đầu tư thuê đơn vị thi công không đủ năng lực, không theo quy định là vi phạm. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chủ đầu tư sẽ bị phạt hành chính 8-10 triệu đồng (Điều 10 Nghị định 126). Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại đến tính mạng người khác và có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan chức năng sẽ xem xét khởi tố chủ đầu tư (theo Thông tư liên tịch 04 ngày 7-7-2004 hướng dẫn phối hợp về xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng).