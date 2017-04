Quận 3: Giang hồ đòi nợ thuê xộc vô nhà dân đòi phá cửa

Đây là một trong hai người dân đồng ý tiếp chuyện chúng tôi sau hơn chục cái lắc đầu bảo : “không biết”, “lo làm không để ý”.

Người dân này cho biết, nạn nhân là bà H sống ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Phường 1, Quận 3). Do người chồng ăn chơi cờ bạc thiếu nợ, số nợ hơn 3 tỉ và hiện giờ ông ày đã bỏ trốn, nên chủ nợ thuê giang hồ tới đòi bằng cách bắt bà H phải giao nhà.



Nhiều người dân sống cạnh căn nhà biết chuyện nhưng không dám kể lại vụ việc chiều nay. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (14-4). Một nhóm 4 người chạy xe máy đến trước nhà bà H. lôi người phụ nữ này ra đường và hăm dọa, yêu cầu phải giao ngôi nhà.

“Công an phường 1 Quận 3 đã tới yêu cầu nhóm người này về trụ sở phường làm việc. Tuy nhiên, chiều tầm 4h nó lại kéo tới, lần này có tới cả chục người, thằng nào cũng to con, xăm trổ đầy mình. Dân không sợ nó mới lạ, nó có ngán công an đâu, cả mấy chục người đứng lại xem mà người ta không dám kể đâu. Chúng tôi trong hẻm còn biết chuyện. Chỉ tội bà H, ông chồng bỏ đi rồi, giờ nợ bả phải gánh hết. Trước ông chồng bả còn đuổi bả ra khỏi nhà đó”, người dân kể chuyện.

Tất bật giao hàng, kiểm kê hóa đơn, nhưng nhớ lại vụ việc hôm nay bà H không khỏi thoảng thốt. Bà H xác nhận chồng bà nợ chủ nợ khoản tiền hơn 3 tỉ, hiện tại sau 3 năm số nợ đã lên tới hơn 5 tỉ đồng. Số tiền quá lớn, gia đình bà đã từng rao bán căn nhà nhưng chưa có người mua, không có tiền trả nợ nên phải đưa vụ việc ra tòa.

“Hiện tại, chúng tôi đang đợi phán quyết của tòa án thì họ kéo tới. Họ không đánh người, chỉ đi vào ra từ ngoài vào trong nhà, đòi phá cửa. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không biết phải làm sao.”, bà H nói.

Một người dân khác cho biết thời gian gần đây, ngôi nhà trên còn bị tạt mắm tôm bẩn. Chiều nay, nhóm người trên còn thuê người tới phá cửa.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật TP.HCM, công an Quận 3 cho biết đã nắm được thông tin. “Ngay khi nhóm người này vừa tới nhà bà H,, công an phường 1 Quận 3 đã nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự địa bàn đồng thời kiểm tra hành chính và mời nhóm người này về trụ sở làm việc.

Nhóm người này không đánh người, chưa gây rối trật tự gì nên bước đầu công an phường mới ghi nhận hồ sơ, thông tin, chưa xử phạt!.