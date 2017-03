Quận 3, TP.HCM: Nạn nhân chết trong thùng phuy do tự tử

Sau khi báo chí đưa tin, một gia đình ở quận 4 đã đến Công an quận 3 trình báo có người trong gia đình bị mất tích và sau đó đã xác nhận nạn nhân là Nguyễn Thành Long.

Người nhà nạn nhân cho biết Long làm nghề xe ôm, gần đây bị bệnh nan y. Theo Công an quận 3, qua khám nghiệm tử thi không có thương tích gì do tác động ngoại lực, các kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do bị bỏng và ngạt khói. Trước đó, nạn nhân mua xăng đổ vào thùng phuy, rồi leo vào thùng tự vẫn.