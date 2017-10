Quận 6: Bắt nhóm tổ chức đánh bạc qua game bắn cá

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP.HCM) vừa khởi tố Đàm Giao Hoa, Võ Quốc An, Nguyễn Hoàng Tiến (ở TP.HCM) và Nguyễn Công Thành (quê An Giang) về tội tổ chức đánh bạc.



Theo điều tra ban đầu, Hoa mở tiệm game bắn cá với tên “Dịch vụ game giải trí” ở địa chỉ 71 Bình Phú (phường 11, quận 6, TP.HCM). Thực chất người này tổ chức hoạt động đánh bạc ăn tiền.



Lực lượng chức năng niêm phong số máy bắn cá trong tiệm game. Ảnh CA.

Để thực hiện, Hoa thuê Thành, An, Tiến làm nhân viên với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Trong đó, An phụ trách bán thẻ chơi game cho khách; Tiến phụ trách đổi thẻ game, đưa tiền khi khách chơi xong.

Riêng Thành làm công việc phục vụ đồ ăn thức uống và hướng dẫn cách chơi game cho những khách mới.



Tối 8-9, trong khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức game bắn cá thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ là 4 bộ máy bao gồm 2 máy quay thú, 1 máy cơ rô chuồn bích, 1 máy đá gà, 4 máy tính lên thẻ game, 2 máy cà thẻ, hơn 17 triệu đồng tiền mặt doanh thu đánh bạc của tiệm và hơn 25 triệu đồng của 8 con bạc.

Hoa khai nhận tiệm game hoạt động từ tháng 8-2017, thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ. Trung bình mỗi ngày Hoa thu về 25-30 triệu đồng.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.