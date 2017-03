Quận 6 (TP.HCM): Phá sòng gà độ Chín Nhỏ

Hôm qua (23-12), Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường 14, quận 6 bắt quả tang một ổ cờ bạc bằng hình thức đá gà tại hẻm 79 đường Tân Hòa Đông. Ba người tổ chức là Trần Văn Tòng, Phạm Văn Chín Nhỏ và Thiều Quang Vinh (cùng ngụ phường 14, quận 6). Tại hiện trường, công an tạm giữ 25 con bạc cùng hai con gà và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Căn nhà số 79/1/24 của Tòng nằm sâu trong hẻm được sử dụng làm xới đá gà. Tòng đã cho Chín Nhỏ thuê hoạt động đá gà từ tháng 10-2008. Chín Nhỏ là dân cờ bạc chuyên nghiệp, từng có tiền án về tội trộm cắp.

Sòng gà mở cửa vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Bình quân mỗi ngày Nhỏ gầy khoảng năm độ, tiền cá cược lên đến gần năm triệu đồng. Cứ mỗi độ như vậy, Nhỏ được hưởng 200.000 đồng tiền xâu. Mỗi ngày Nhỏ thu lợi trên một triệu đồng. Chín Nhỏ lôi kéo các con bạc là người quen nhằm tránh bị phát hiện. Trước khi cáp độ, con bạc sẽ liên lạc bằng điện thoại cho Chín Nhỏ để sắp xếp độ.

Khi những con bạc đến đông đủ thì cửa sẽ được đóng kín. Tòng làm nhiệm vụ giữ xe và kiêm luôn cảnh giới. Những ngày không đá gà, cửa nhà Tòng đóng im ỉm. Góp sức đắc lực cho Nhỏ có Quang Vinh với vai trò làm “biện” (trọng tài) trong xới đấu.

Trung tá Nguyễn Kim Tự, Phó trưởng Công an phường 14, cho biết tệ nạn cờ bạc trên địa bàn vẫn còn cao. Riêng phường 14, từ năm 2004 đến nay xảy ra khoảng 200 vụ việc tệ nạn các loại.