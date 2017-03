Quận 7: Một vụ dùng súng cướp 400 lượng vàng

Khoảng 15 giờ 40 ngày 7-3, người dân tại phường Bình Thuận (quận 7, TP.HCM) bất ngờ nghe hàng loạt tiếng súng nổ, sau đó là tiếng tri hô “Cướp, cướp” tại căn nhà số 49. Mọi người lập tức chạy đến nhưng không dám vào vì thấy một người đàn ông cầm lăm lăm khẩu AK trên tay. Một lúc sau, người đàn ông này gục xuống. Người dân lập tức gọi điện thoại báo ngay cho công an.

Tên cướp mặc sắc phục công an

Nhận được tin báo, lập tức Công an quận 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) đến khám xét hiện trường.

Theo lời người dân xung quanh, thời điểm xảy ra vụ án là khi cơn mưa vừa dứt. Lúc đó một xe hơi bảy chỗ màu vàng chạy đến đậu trước cổng nhà số 49. Một nhóm thanh niên khoảng năm người xuống xe rồi đi nhanh vào nhà. Sau đó, nghe tiếng súng nổ và tiếng tri hô cướp.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một khẩu AK đã bắn 10 viên và một khẩu K59 còn đầy đạn trong mình của người mặc sắc phục công an mang quân hàm đại úy. Ngay lập tức người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phía trong nhà nhiều vết đạn găm loang lổ trên tường. Trong năm người đi xe hơi màu vàng có một người bị đạn bắn trúng cánh tay, một số lượng lớn vàng được công an thu giữ.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, người mặc sắc phục công an mang quân hàm đại úy đã dùng chứng minh nhân dân giả ghi tên Nguyễn Thanh Hà (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa) bị một vết đạn ngay trên bụng. Theo lời khai ban đầu của bà chủ nhà số 49 (xin giấu tên), tối 6-3, Hà mặc sắc phục công an thuê xe du lịch do Nguyễn Ngọc Minh (thuộc Công ty du lịch TL), đến nhà bà liên hệ thuê nhà. Theo thỏa thuận giữa chủ nhà và Hà, căn nhà này được cho thuê với giá sáu triệu đồng. Hà đặt trước cho chủ nhà 3,5 triệu đồng, 100 USD và yêu cầu bà làm hợp đồng rồi giao nhà ngay. Số tiền còn lại ngày 7-3 thanh toán tiếp. Chủ nhà đồng ý với điều kiện trên và giao chìa khóa nhà cho Hà sau khi hai bên ký vào bản hợp đồng.

Giả mua vàng để... cướp!

Sáng 7-3, Hà dọn đến nhà số 49 ở. Sau đó, Hà gọi điện thoại liên lạc với tiệm vàng Kim Hiền (đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7) yêu cầu tiệm vàng cho nhân viên đem giao cho Hà 400 lượng vàng tại nhà riêng ở số 49 rồi sẽ giao tiền. Chủ tiệm vàng Kim Hiền hẹn đầu giờ chiều sẽ cho đem vàng đến.

Khoảng 15 giờ 40, cơn mưa to vừa dứt thì chủ tiệm vàng Kim Hiền đã sai năm người (bốn nhân viên và một áp tải) đem vàng đến nhà giao dịch với Hà. Khi các nhân viên này đến thì Hà yêu cầu mang vàng lên lầu giúp mình và đóng cửa nhà lại. Sau đó, Hà liền rút súng bắn trúng nhân viên tên Cường. Ngay lập tức, các nhân viên còn lại xông vào vật Hà xuống, giật được súng và bắn Hà bị thương. Tối qua, Hà và nhân viên tên Cường được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ cướp này. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc.