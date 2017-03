Quận 7: Xe buýt đẩy xe gắn máy “cày đường” gần 500 mét

Ngay khi xe vừa dừng trước số 147 bis Nguyễn Tất Thành, tài xế dùng tay đập vỡ cửa kính chui ra ngoài, vội vã chạy vào trụ sở Công an phường 13, quận 4 trốn sự truy đuổi của một số người.

Tại Công an phường 13, ông Trần Huỳnh Long (SN 1981, ngụ quận 7, tài xế xe buýt) cho biết: Trước đó ít phút, ông đang chở khách từ huyện Nhà Bè về quận 7, khi xe đổ dốc cầu Tân Thuận thì có xe gắn máy đuổi theo ra hiệu dừng lại. Nghĩ rằng mình xe lớn, trời lại đang mưa, có khi xe chạy ngang qua làm tóe nước lên người khác nên ông giơ tay xin lỗi và tiếp tục cho xe chạy tiếp. Khi tới ngã ba Nguyễn Tất Thành - Xóm Chiếu thì bất ngờ có một số người chở nhau trên xe gắn máy chạy theo, mang theo đá và các thanh sắt đập vào thành xe, buộc ông dừng lại. Thấy những người đuổi theo hung hãn, ông Long hoảng quá tiếp tục cho xe chạy nhằm mục đích đến được trụ sở Công an phường 13 mà không biết xe buýt đã đẩy một chiếc xe gắn máy của một người “cày đường” tới 500 mét. Khi ông tung cửa kính chạy vào Công an phường 13, các đối tượng trên đã ném đá, đập vỡ kính xe.

Tại hiện trường, người chủ chiếc xe gắn máy tự xưng tên là Nguyễn Minh Đương (SN 1985, chưa rõ nơi cư trú) cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó, khi đổ dốc cầu Tân Thuận, xe buýt trên đã va quẹt với xe gắn máy của người em ông nhưng không dừng lại. Thấy vậy ông Đương chạy theo yêu cầu xe buýt dừng lại nhưng xe buýt tiếp tục chạy, đồng thời tông luôn vào chiếc xe của ông Đương đang chặn phía trước, đẩy đi một đoạn khoảng 500 mét.

Vụ việc này cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo P.V (CATP)