Quận 8: Nộp tiền, bốc thăm nhưng... không được nhận nền nhà

Sau thông báo kết luận của chủ tịch UBND quận 8, từ tháng 5-2008 đến nay, những người mua nền của dự án khu nhà ở phường 4 ăn không ngon, ngủ không yên. Kết luận của quận cho biết sẽ đề nghị điều chỉnh khu nhà ở chuyển thành chung cư cao tầng phục vụ cho đối tượng tái định cư và người có thu nhập thấp.

Xong hạ tầng kỹ thuật, để... ngó chơi!

Năm 2004, UBND TP giao hơn 14.000 m2 đất tại phường 4, quận 8 cho Công ty Sản xuất kinh doanh XNK quận 8 đầu tư xây dựng khu nhà ở gồm 94 nền cho cán bộ, công nhân viên công ty và UBND phường 4, kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. Công ty Sản xuất kinh doanh XNK quận 8 tự chịu trách nhiệm về nguồn vốn. Công ty này đã huy động vốn đóng góp của những người được phân nền. Trong quá trình đầu tư, dự án này bị xảy ra khiếu nại nên tạm dừng lại để chờ kết luận của Thanh tra TP.

Đến năm 2007, UBND TP quyết định thay thế chủ đầu tư cũ, Công ty Dịch vụ công ích quận 8 được giao làm chủ đầu tư mới, tiếp tục thực hiện dự án. Từ đó đến nay, người mua vẫn chưa nhận được nền mặc dù đã góp trên 10 tỷ đồng, đã bốc thăm nhận nền và về cơ bản, cơ sở hạ tầng của dự án đã hoàn chỉnh (điện, nước, đường giao thông...).

Chuyển mục đích vì không đủ nền giao?

Theo kết luận của quận, lý do phải điều chỉnh mục đích dự án là do Công ty Dịch vụ công ích quận 8 báo cáo việc tiếp tục thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là việc điều chỉnh ranh đất, lập thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 sẽ làm giảm số nền. Chủ đầu tư lại bị hạn chế về vốn, các đối tượng được nhận nền không được ghi nợ tiền sử dụng đất... Tuy nhiên, những nguyên nhân này bị người mua nền bác bỏ vì cho rằng không hợp lý, chủ đầu tư muốn thoái thác trách nhiệm.

“Nhiều năm qua, vợ chồng tôi phải đi ở nhờ để chờ nhận nền. Vừa rồi công ty mời toàn thể người mua lên để biểu quyết chọn phương án nhận nền tự xây nhà hoặc làm chung cư. Chúng tôi đóng tiền mua nền chứ đâu phải mua chung cư” - bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (tạm trú C5/7/10 Bình Hưng, Bình Chánh) bức xúc.

“Ở dự án này chủ đầu tư chỉ là người đứng ra quản lý và được trả phí điều hành chứ không trực tiếp đầu tư như những dự án thông thường. Phải chăng đó là lý do họ không thiết tha thực hiện dự án?” - ông N., một người có nền ở dự án này thắc mắc. Lý do giảm số nền khi công ty làm quy hoạch 1/500 lại càng bị cho là khó hiểu. Bởi các hộ dân cho biết thực tế số nền vẫn đủ, diện tích đất công cộng, diện tích khu chỉnh trang vẫn bảo đảm như quy định. “Nếu nói thủ tục còn thiếu thì chủ đầu tư bổ sung chứ sao lại than khó để quận chuyển thành khu chung cư?” - ông N. đặt vấn đề.

Phương án “Nền đổi căn hộ”

Ông Ngô Huy - Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 giải thích, theo quyết định của TP, diện tích đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên là hơn 7.200 m2. Hơn 2.100 m2 đất có nhà ở hiện hữu (nằm ở rìa khu nhà ở) thì giữ lại và giao cho công ty để chỉnh trang và bàn giao lại cho các chủ sử dụng hợp pháp trước đây... Nhưng chủ đầu tư cũ đã không chỉnh trang phần hiện hữu 2.100 m2 mà chỉ cắt vạt lại cho ngay ngắn và khoanh vùng khu đất phân nền để đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư cũ lại lấy mật độ xây dựng của toàn dự án (không trừ phần diện tích chỉnh trang ra) khi chia nền. Do đó, nếu nay chủ đầu tư mới là Công ty Dịch vụ công ích quận 8 lập lại quy hoạch 1/500 cho toàn bộ dự án như đúng yêu cầu của TP thì sẽ không còn đủ 94 nền với diện tích cũ. “Nếu điều chỉnh lại diện tích nền nhỏ hơn cho đủ số lượng thì sẽ xảy ra tranh chấp, khiếu nại” - ông Huy phân trần.

Ngoài việc kiến nghị chuyển khu nhà ở này sang chung cư, Công ty Dịch vụ công ích quận 8 đề xuất chọn một đơn vị khác có năng lực với lý do mình không đủ khả năng thực hiện. Cùng lúc đó, Sở Xây dựng cũng có ý định chọn khu này làm chung cư tái định cư và giới thiệu một công ty Hàn Quốc đến trao đổi với quận.

Nếu xây dựng chung cư, những người mua nền sẽ được mua căn hộ theo phương thức đổi ngang: một nền sẽ được đổi ngang với một hoặc hai căn hộ, tùy diện tích mà không phải đóng thêm tiền sử dụng đất. Trường hợp nào không chịu nhận căn hộ thì sẽ nhận tiền bồi thường theo giá thị trường. “Theo chứng thư thẩm định giá của một công ty đưa ra, giá mặt tiền khu này gần 15 triệu đồng/m2, không mặt tiền là 8,7 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, tôi sẽ đề xuất áp dụng giá mặt tiền cho toàn bộ dự án (giá này chưa trừ nghĩa vụ tài chính)” - ông Huy nói thêm.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết: Quận đồng thuận với những đề xuất của Công ty Dịch vụ công ích bởi nó vẫn đảm bảo nhu cầu về chỗ ở của 94 hộ đã mua nền lẫn chương trình chỉnh trang đô thị của quận.

Tuy nhiên, nhiều người mua nền không đồng ý với việc chuyển mục đích dự án. “Chúng tôi muốn được nhận nền sớm chừng nào tốt chừng nấy. Dự án kéo dài quá lâu rồi, ai cũng đuối sức. Số tiền chúng tôi đóng góp chi trả tiền tạm cư hàng tháng cho các hộ chờ nền, tiền chăm sóc cây xanh công viên... đã cạn kiệt. Chủ đầu tư làm vậy phải chăng là “bán” dự án? Chúng tôi đóng tiền mua nền là để làm nhà theo ý mình, theo thiết kế của mình. Đã cam kết bán cho chúng tôi cái gì thì buộc phải giao hàng cho đúng cái đó” - ông Trương Thanh Tùng (ngụ 175 Phạm Hùng, quận 8) quả quyết.

Mọi việc đang chờ “gút’ của UBND TP.