Quẫn bách vì nợ, một phụ nữ tự thiêu?

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27-9, những người trong ngôi nhà trên phát hiện cháy nên hô hoán hàng xóm ứng cứu. Tại hiện trường, người dân nhìn thấy bà NTC (57 tuổi, ngụ tại đây) bị lửa bén vào, bao trùm cả cơ thể nên nhanh chóng dập lửa, đưa bà C. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do phỏng nặng nên bà C. đã tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu của công an và khai báo từ người thân bà C., có khả năng bà C. tự thiêu nhằm trốn tránh nợ nần. Nguyên do gần đây bà C. có đánh đề và nợ tiền nhưng không khả năng chi trả. Trước đó bà C. đã mua xăng trữ sẵn trong nhà.

TUYẾT KHUÊ