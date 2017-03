Quán bar MTM tai tiếng ở Biên Hòa ‘thoát xác’ thành H5

“Chúng tôi đã yêu cầu các cán bộ liên quan đến việc cấp phép cho một quán bar mới hoạt động ngay tại quán bar tạm bị đình chỉ trước đó không lâu phải giải trình” - ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu phải xem xét lại thấu đáo việc cấp phép cho quán bar H5 hoạt động do ở địa chỉ này quán bar MTM (thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải trí Một Tám Một) đã bị UBND TP Biên Hòa tạm đình chỉ hoạt động chín tháng. Vậy nhưng quán bar MTM tạm ngưng hoạt động được ba tháng thì tại đây một quán bar mới đi vào hoạt động rầm rộ, gây bức xúc trong dư luận.

Cấm quán này, mở quán khác

Quán bar MTM tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu (khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) khá thu hút thanh niên địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của quán bar này cũng gây ra nhiều phức tạp về an ninh trật tự.

Như chúng tôi đã thông tin, vào một đêm gần cuối tháng 7-2015 có một nhóm thanh niên chở nhau trên 40 xe máy, mang kiếm, mã tấu đến bao vây quán bar MTM để thanh toán đối thủ. Sự việc gây náo loạn cho khu vực khiến người dân chứng kiến phải một phen kinh hãi. Sau đó, khi lực lượng công an đến thì băng nhóm trên đã tẩu thoát, vứt bỏ lại bốn mã tấu.





Quán bar H5 hoạt động ngay tại địa chỉ quán bar MTM bị đình chỉ hoạt động trước đó không lâu gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: VŨ HỘI

Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an TP Biên Hòa cũng tổ chức kiểm tra hoạt động của bar MTM thì phát hiện nhiều người trong quán sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công an xác định bar hoạt động kinh doanh không đúng ngành nghề (vì không được phép hoạt động vũ trường, quán bar), không có bản cam kết môi trường.

Trước các sai phạm này, Công an TP Biên Hòa kiến nghị và UBND TP Biên Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán bar MTM 26 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chín tháng, bắt đầu từ giữa tháng 8-2015.

Tuy vậy chỉ ba tháng sau, cũng tại địa chỉ này đã xuất hiện một quán bar mới (tên H5, của Công ty TNHH MTV TM Hoàng Năm) hoạt động như quán bar cũ gây bất bình cho người dân. Đại diện Công an TP Biên Hòa cũng cho biết điều này gây khó khăn cho việc quản lý an ninh trật tự của lực lượng công an.

Tạo điều kiện cho vi phạm

Khi nói về quán bar trên, Bí thư Nguyễn Phú Cường cho biết đã đề nghị Sở KH&ĐT xem lại việc cấp phép hoạt động cho quán bar H5. “Quán bar bị đình chỉ chưa bao lâu thì quán mới lại hoạt động tại địa chỉ này. Làm như vậy là không được. Nơi này người ta cấm rồi vậy mà mới được mấy tháng lại cấp phép?” - ông Cường đặt vấn đề.

Đại diện Công an TP Biên Hòa cho rằng việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện đang có xảy ra các lỗ hổng pháp lý dẫn đến các cơ sở vi phạm vẫn có điều kiện hoạt động. Từ đó, ông Cường yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, đơn vị cấp phép phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để không xảy ra tình trạng cấp phép nhưng không nắm thực tế.

Theo ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở KH&ĐT, sau khi có báo cáo của Công an TP Biên Hòa về tình hình hoạt động của quán bar H5, Sở KH&ĐT đã yêu cầu các cán bộ có liên quan đến việc cấp phép cho quán bar H5 hoạt động viết tường trình. “Bước đầu, giải trình của các cán bộ liên quan đều xác định việc lập hồ sơ, cấp phép hoạt động cho quán bar H5 đều đúng quy định pháp luật” - ông Dũng cho biết.

Ông Dũng cũng giải thích thêm, Sở KH&ĐT không nhận được văn bản, thông báo liên quan đến việc tạm đình chỉ hoạt động quán bar MTM. “Sau khi có thông tin về vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với UBND TP Biên Hòa để xác minh. Đây là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm nên Sở KH&ĐT rà soát lại để có kết luận cuối cùng và có hướng xử lý cụ thể. Với tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, căn cứ vào các quy định, chúng tôi sẽ xác minh để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong vụ này, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý” - ông Dũng nói.