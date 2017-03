Quận Bình Thạnh (TP.HCM): Ngoài đua xe, trong ăn trộm

Thượng tá Trần Minh Thường, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết: “Công an quận đã chỉ đạo công an các phường thực hiện phương án phân công lực lượng và tuần tra chốt chặn để giải tán nạn đua xe và đám đông tụ tập”. Theo trung tá Trần Trung Thành - Phó Trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh thì phường đã đề xuất các giải pháp chống đua xe như xây dựng các gờ giảm tốc, trang bị thêm phương tiện xe chuyên dùng, súng bắn đạn sơn, camera ghi hình tự động để ngăn chặn hiệu quả hơn.