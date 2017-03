Quán cà phê cho tiếp viên phục vụ “tới bến“

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.



"Tú bà" Hương bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 3-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê Tình Cờ (khu 4, phường Phú Lợi) do Hương làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Qua đấu tranh, Hương bước đầu khai nhận đã mở quán cà phê được gần một tháng. Hằng ngày, ngoài bán cà phê, Hương còn cho nhân viên kích dục và bán dâm cho khách tại quán. Mỗi lần kích dục và bán dâm, nhân viên lấy của khách từ 150.000 đến 300.000 đồng sau đó đưa lại cho Hương 60.000 đồng.