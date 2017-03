Quần chúng vây bắt một “siêu trộm”

Quân là một "siêu trộm", từng "cõng" 6 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "đánh bạc" trước khi bị bắt giữ lần này.

Siêu trộm Trương Văn Quân.



Khoảng 9h ngày 17/10, bà Lưu Thị An (59 tuổi, ngụ phòng 206, chung cư 108-110, Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1) khóa cửa nhà đi chợ. Đến gần 10h bà quay về nhà thì thấy ổ khóa bị mở, bên trong đèn bật sáng. Biết có kẻ đột nhập vào nhà nên bà liền tri hô. Tên trộm xông ra cửa, chạy xuống cầu thang thì bị hai người phụ nữ cùng ngụ tại chung cư này là chị Duyên và chị Trinh vây bắt nhưng tên trộm chống cự, vùng chạy. Hai chị này tiếp tục đuổi theo và tri hô.

Lúc này hai anh Tạ Tấn Tùng, 28 tuổi và Lê Minh Mẫn (23 tuổi, cùng là lực lượng thanh niên xung phong) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Phan Bội Châu - Lê Lợi thấy tên trộm chạy ngang đã lao vào khống chế, bắt giữ và giao Công an phường Bến Thành.

Đến chiều cùng ngày, thêm hai nạn nhân nữa là chị Nguyễn Thị Hòa và anh Lê Đức Kiên (cùng ngụ chung cư 141-145, Nguyễn Trãi, quận 1) đến Công an phường Bến Thành trình báo, bị kẻ gian đột nhập vào nhà. Gia đình chị Hòa chưa bị mất tài sản gì, còn anh Kiên bị mất một ổ cứng điện thoại di động và một chiếc cặp bên trong có 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Tuy nhiên, tại cơ quan Công an, Trương Văn Quân thừa nhận có đột nhập vào hai nhà trên nhưng chỉ lấy ổ cứng điện thoại di động chứ không lấy 20 triệu đồng của anh Kiên.

Trương Văn Quân khai thêm, y từ Thanh Hóa vào Nam từ thời còn trai trẻ và sinh sống như vợ chồng với một phụ nữ ở tỉnh Long An có nhau một đứa con trai. Năm con trai của Quân lên 7 tuổi thì bị chết đuối. Liền sau đó bị vợ bỏ theo trai. Buồn tình, y đến TP Hồ Chí Minh sống bụi đời và "hành nghề" trộm cắp để kiếm sống.

Ra tù gần đây nhất là vào năm 2001, y vẫn "ngựa quen đường cũ" và chọn khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh làm địa bàn hoạt động. Chỉ với 1 chiếc kìm và 2 tuốc nơ vít nhưng Quân có thể vô hiệu hóa bất cứ loại khóa nào. Do vậy, theo nhận định của cơ quan Công an thì trong những năm qua có thể y đã gây ra hàng loạt vụ trộm nhưng chưa chịu khai nhận. Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án



Theo M.T.P (CAND)