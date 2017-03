'Quân cờ di động' của hai tên cướp nhiều thủ đoạn

Chiếc xe Wave xanh màu nhớt đỗ lại, một thanh niên bịt khẩu trang bước vào tiệm tạp hóa. Vợ chồng anh Trần Hùng và chị Ngọc Thu (quận 8, TP HCM) đon đả chào hỏi. Chị Thu sững người khi bị gã rút súng đe dọa: “Đứng im không tao bắn”. Hai vợ chồng nhìn nhau chết điếng.

Gã thanh niên cầm tài lẳng lặng đi vào mở ngăn kéo hộc tủ quầy hàng lấy 3 triệu đồng bỏ vào túi nylon màu đen. Xong việc, chúng ép anh Hùng ra xe. Trong phút chốc, bọn cướp cùng anh Hùng hòa vào dòng người đông đúc. Vụ việc xảy ra vào lúc 15h30 ngày 9/4/2007.

Sau khi tên cướp bắt anh Hùng đi, chị Thu không dám bỏ con để đi ra khỏi nhà vì sợ hắn sẽ quay lại bắt tiếp những đứa trẻ, hoặc có điều gì vô tình sơ sẩy hắn sẽ giết hại chồng mình...

Trong lúc chị Thu nước mắt ngắn dài thì anh Hùng trong bộ dạng thất thần được bác xe ôm chở về. Anh kể sau khi bị bắt lên xe, tên cầm lái tống anh sang quán cà phê ở quận 6. Anh bị chúng cầm súng uy hiếp, yêu cầu trong 3 ngày phải nộp đủ 50 triệu đồng, nếu không sẽ không yên thân.

Nhận định đây là vụ cướp có súng, liều lĩnh bắt cóc nạn nhân đòi tiền chuộc nên ngay trong tối 9/4, Ban chỉ huy Công an quận 8 họp án khẩn cấp. Đại úy Lê Hữu Phước (Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH) với khả năng nhạy bén, bắn súng giỏi được giao trực tiếp phá án. Một nhóm sàng lọc các đối tượng hiềm nghi và đeo bám động tĩnh của chúng, một nhóm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại úy Phước bám theo, bảo vệ nạn nhân. Phương án được đưa ra là anh Hùng vẫn tuân theo yêu cầu của bọn cướp, lực lượng công an sẽ đánh trực diện.

Ngày 10/4 trôi qua trong nặng nề. Đến khoảng 16h ngày 11/4, điện thoại của anh Hùng đổ chuông. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng: “5 giờ chiều nay mang 50 triệu đồng ra quán Con Cò trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Mày phải đi một mình”. Anh Hùng gói tiền và đi xe máy đến quán Con Cò. Cùng lúc, trinh sát công an quận 8 cũng vào vị trí.

Tuy nhiên khi sắp đến điểm hẹn thì anh Hùng nhận được cuộc gọi thay đổi chỗ giao tiền. Bọn cướp bắt anh đến quán nhậu trên đường Ông Ích Khiêm, quận 11. Từ đường Trần Bình Trọng, anh Hùng tất tả quay xe vội vã đến điểm hẹn mới. Đại úy Phước và các trinh sát lại nhanh chóng có mặt ém quân tại quán nhậu. Sau lần thay đổi điểm nhận tiền, công an quận 8 xác định đây là kẻ có nhiều thủ đoạn, có thể sẵn sàng nổ súng cướp đi sinh mạng của thường dân hay lực lượng nếu nghi ngờ bị lộ.

Lúc này thành phố đang vào giờ cao điểm, các tuyến đường trong khu vực quận 5, quận 11 gần như đều nghẽn mạch khiến lực lượng công an đeo bám và giữ khoảng cách an toàn với nạn nhân rất khó. Nhiều đoạn xe máy phải nhích từng chút một, thỉnh thoảng tầm mắt nhìn của công an bị che khuất bởi lượng người đang chen nhau đi về phía trước. “Nhiệm vụ yêu cầu trinh sát không quá xa “quân cờ di động” để đề phòng phương án đối tượng cũng đang bám nạn nhân lấy tiền ngay dọc đường đi, lại vừa phải nắm thông tin từ nạn nhân”, đại úy Phước nhớ lại.

Khi nạn nhân đã gần đến điểm hẹn tại đường Ông Ích Khiêm, tổ đánh án đã vào vị trí chiến đấu thì nhận được tin chúng yêu cầu đến quán Làng Nướng trên đường Âu Cơ, quận 11. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, chúng ra lệnh thay đổi ba địa điểm nhận tiền. Liệu có gì sơ suất trong quá trình bám mục tiêu hay không? Sự lo lắng xuất hiện, nhưng khi kiểm lại hành trình và cách bố trí lực lượng, đại úy Lê Hữu Phước cảm thấy đều ổn. Các trinh sát lại vào vai mới tại địa điểm mới.

Giữa đường Ông Ích Khiêm và Âu Cơ chỉ vòng qua vài con đường là đến, nhưng anh Hùng gần như mất phương hướng. Nạn nhân tỏ vẻ căng thẳng đến mức nhiều lúc đèn xanh bật sáng nhưng không hề nhớ để đi tiếp. Rồi điện thoại trong túi anh tiếp tục reo lên. Bọn cướp ra lệnh mới: "Đến quán Kim Anh trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường 10, quận Tân Bình nghe con, hé lộ là nát đầu đấy!".

Khoảng 20h30, anh Hùng đến quán Kim Anh và nhận ra hai thực khách ngồi gần cầu thang lên lầu. Anh Hùng chậm rãi bước tới, tay cầm bọc tiền. Anh Hùng vừa ngồi xuống trao bịch tiền vào tay gã đàn ông trung niên, đại úy Phước cùng hai “khách nhậu” khác nhanh như cắt bước tới quật ngã hai tên cướp. “Việc đầu tiên sau khi còng tay tên cướp là tước khẩu Colt có 7 viên đạn đã lên nòng, được giắt trong người. Nếu chúng tôi đánh không nhanh và khéo léo thì có lẽ đã có tổn thương”, một chiến sĩ tham gia đánh án cho biết.

Tại cơ quan công an, kẻ cầm đầu khai nhận tên Nguyễn Văn Thạch (thường trú quận Tân Bình). Người còn lại tên Lê Trung Việt (quê huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Khám nhà Thạch, Công an quận 8 thu thêm một khẩu súng hơi.

Chúng khai tổ chức cướp, bắt cóc uy hiếp tống tiền anh Hùng vì nghĩ gia đình này có tiền từ kinh doanh đại lý vé số và hàng tạp hóa. Ngày 20/7/2009, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên Thạch 16 năm tù về các Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Lê Trung Việt nhận án 6 năm.

Theo Công an TP HCM