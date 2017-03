Quản gia trộm hơn 1 tỷ của chủ để "phê" ma túy

Công an Q.5, TP.HCM xác nhận, vừa bàn giao nghi can Lâm Khánh Sơn (SN 1985, quê Sóc Trăng) cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường vụ mất trộm tiền tỷ.



Theo thông tin điều tra ban đầu, Sơn là người giúp việc cho gia đình của bà L.B.L (SN 1959) ở đường Triệu Quang Phục, P.11, Q.5 từ nhiều năm nay. Trong quá trình đó bà L có tin tưởng giao cho Sơn quản lý nhà cửa, thậm chí có lần giao cho Sơn cất giữ tiền vàng có giá trị.

Đến tháng 6/2013, bà L đưa chồng sang nước ngoài trị bệnh. Mới đây ngày 8/1 bà L trở về thì tá hỏa phát hiện mất trộm tài sản có giá trị lớn gồm: vàng, hột xoàn, tiền mặt…tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng

Số tài sản trên được bà L lưu giữ trong tủ đồ tại phòng ngủ.

Được biết khi mất tài sản, bà L có gọi Sơn truy hỏi. Cuối cùng Sơn thú nhận do nghiện ma túy nên trộm số tài sản trên để thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân.

Bà L trình báo công an và Sơn đã bị bắt giữ sau đó.

Theo Anh Sinh (VNN)