Quản giáo thu tiền 'thế chân' của phạm nhân

Theo Đỗ Trường (TNO)



* Tước quân tịch cán bộ quản giáo đá vỡ "bộ hạ" phạm nhânCụ thể, Ban Giám thị Trại giam Tống Lê Chân đã thực hiện tước quân tịch đối với thiếu úy Nguyễn Sĩ Hiền (cán bộ quản giáo Đội 15, Phân trại 1) do đánh phạm nhân Huỳnh Văn Lộc (35 tuổi, ngụ TP.HCM, đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại 10). Theo tường trình của phạm nhân Lộc và đơn khiếu nại của bà Đào Thị Thu Hồng (vợ ông Lộc), ngày 1.7, Lộc bị thiếu úy Hiền đá vào "bộ hạ" (chưa rõ lý do). Sau đó, Lộc được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Long (TX.Bình Long, Bình Phước) để cấp cứu. Đến ngày 10.7, bà Hồng đi thăm chồng đột xuất mới hay tin Lộc đang cấp cứu ở bệnh viện và bị cắt bỏ một bên tinh hoàn. Sau đó, bà Hồng làm đơn khiếu nại.Trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên "việc vô cớ đánh phạm nhân đến vỡ "bộ hạ" liệu có dấu hiệu phạm tội hình sự?", thiếu tá Phạm Thị Toàn cho biết: “Vấn đề này chỉ có giám thị mới trả lời được. Nhưng hôm nay thì giám thị trại đi công tác”.Cũng theo thiếu tá Phạm Thị Toàn, liên quan đến phạm nhân Huỳnh Văn Lộc, thiếu úy Nguyễn Hải Nam (cán bộ quản giáo Đội 14, Phân trại 1) cũng bị tước quân tịch do buộc gia đình phải chung chi tiền để Lộc được lao động nhẹ. Theo bà Đào Thị Thu Hồng, vào tháng 1.2013, ông Lộc bị TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chấp hành án tại Đội 14 (Phân trại 1, Trại giam Tống Lê Chân) do thiếu úy Nam làm quản giáo. Sau đó, thiếu úy Nam đã đưa số tài khoản ATM của người thân ở chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Ninh Bình cho phạm nhân Lộc nhắn gia đình nạp vào số tiền 5,2 triệu đồng (4 triệu đồng tiền “thế chân” ban đầu và 1,2 triệu đồng phải đóng hằng tháng) để Lộc được bố trí làm công việc nhẹ trong trại giam. Tính đến tháng 6.2013, bà Hồng đã nộp tổng cộng 7,6 triệu đồng vào số tài khoản thiếu úy Nam cung cấp cho Lộc.