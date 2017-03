Quan hệ bất chính, đôi nam nữ buộc tay nhảy sông tự tử

Công an quận Long Biên cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao cho 2 gia đình thi thể đôi nam nữ chết đuối trên sông Đuống để mai táng.



Đôi nam nữ được xác định là anh Tô Ngọc H. (SN 1975, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) và chị Nguyễn Thị C. (SN 1973, ở Phúc Tân).



Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/12, người dân phát hiện anh H. và chị C. chết nổi trên sông Đuống, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, trong tư thế buộc tay vào nhau.



Công an quận Long Biên phối hợp với các phòng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Sơ bộ, cơ quan công an xác định, cơ thể 2 người không có vết thương hở, chết do ngạt nước.



Theo cơ quan công an, chị C. và anh H. có quan hệ bất chính dù cả 2 đều có gia đình riêng. Nhiều khả năng do gia đình ngăn cản, 2 người đã buộc tay, nhảy xuống sông tự tử.



Gia đình anh H. và chị C. đều có đơn từ chối pháp y.





Theo Tiến Nguyên (VNE)