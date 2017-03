Quan hệ với bạn gái xong rồi giết, cướp tài sản

Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 27-1, một người đi chăn trâu về qua khu đất trống thuộc khu phố 1 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện thi thể cô gái nằm dưới một hố đất bị che phủ bằng cành cây nên báo cơ quan công an. Công an xác định nạn nhân là chị LTH (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi công an xác định nạn nhân bị bóp cổ đến chết và bị giao cấu trước khi bị giết. Trước khi bị sát hại, chị H. đi khỏi chỗ ở ba ngày và có mang theo xe máy, điện thoại và lắc vàng. Khi phát hiện thi thể thì tài sản của nạn nhân đã bị lấy đi.



Hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Qua sàng lọc, công an nhận thấy có thanh niên tên Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) ở trọ tại khu phố Tân Hội (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Hiện nghi can đã trốn về quê. Từ đó công an đã về tận quê của Thanh để tiếp tục điều tra và phát hiện nghi can đang sử dụng chiếc xe máy của nạn nhân.

Kết hợp với công an địa phương kiểm tra nơi ở của Thanh, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm điện thoại của chị H. và một số vật chứng trong vụ án. Ngay lập tức, công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thanh.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với nạn nhân. Thời gian gần đây, Thanh nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với một số người khác nên ghen tuông.

Vì vậy, tối 24-1, Thanh có gọi điện thoại cho bạn gái đón mình tại phòng trọ. Nạn nhân đi xe máy đến đón Thanh rồi cả hai cùng ra bãi đất trống khu phố 1 (phường Tân Phú) để nói chuyện. Tại đây, Thanh và nạn nhân đã quan hệ với nhau, sau đó Thanh khống chế bóp cổ người yêu đến chết rồi lấy tài sản.

Để tránh mọi người phát hiện, hung thủ dùng cành cây phủ lên thi thể nạn nhân rồi phóng xe cướp được bỏ trốn về Kiên Giang thì bị bắt giữ.