Quản lý khách sạn bị người tình đồng tính sát hại

Trước đó, vào tối 25/12, ông Quách Văn An (thường trú Quận Bình Tân, TPHCM), chủ khách sạn Đ.T. (phường 5, thành phố Đà Lạt) nhận được tin báo khách sạn của ông có dấu hiệu bất thường khi hệ thống đèn bên trong không được bật sáng như mọi ngày.

Ngay sau đó, ông An trình báo công an phường 5. Khi lực lượng chức năng và ông An vào trong thì phát hiện anh Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, quê ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, quản lý khách sạn trên) nằm chết trong tình trạng lõa thể bên vũng máu tại phòng 204. Trên người có 18 nhát dao đâm.

Theo tường trình của ông An, anh Dũng được ông này thuê làm quản lý khách sạn vài năm nay. Trong quá trình làm việc không thấy anh Dũng mâu thuẫn với ai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Lâm Đồng xác định Nguyễn Thành Long chính là nghi can gây ra vụ án trên.

Sau vài ngày mật phục các trinh sát đã bắt gọn đối tượng này. Tại cơ quan điều tra Long đã thừa nhận chính hắn đã ra tay đâm chết anh Dũng. Cụ thể, Long khai, giữa Long và anh Dũng có mối quan hệ đồng tính. Thời gian gần đây, anh Dũng thường xuyên gặp Long để “vui vẻ”. Mỗi lần như vậy, tên Long được anh Dũng cho khoảng 100 ngàn đồng.

Rạng sáng 25/12, sau khi quan hệ đồng tính xong, Long liền rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Dũng tử vong tại chỗ rồi lấy hết tài sản gồm: 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 chiếc bóp đựng tiền và ĐTDĐ rồi bỏ trốn về quê tại Ninh Thuận. Tuy nhiên, khi mang tài sản phạm pháp đi bán, Long mới phát hiện số trang sức trên chỉ là vàng giả nên đón xe quay lại Đà Lạt. Vừa đến nơi thì bị công an bắt gọn.

