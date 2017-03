“Quản lý nhà trọ giết nữ khách” kiêm nghề bán bánh mì

Ngày 21/2, theo Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang), toàn bộ vụ án giết người, xảy ra ngày 13/2 tại nhà trọ Trùng Dương (ấp Bào Môn, xã Hưng Yên, An Biên) đã được làm rõ và hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi thủ ác của mình. Hung thủ là Trần Quốc Doanh (32 tuổi, ngụ ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đang ở trọ tại khu nhà trọ Trùng Dương và hành nghề bán bánh mì dạo.

Trần Quốc Doanh và vợ là Nguyễn Thị Đậm có nghề nghiệp ổn định là bán điểm tâm sáng ở Giồng Riềng. Tuy nhiên, vì đam mê cờ bạc mà gia sản cũng đi theo... Vợ chồng Doanh tìm đến thuê phòng tại nhà trọ Trùng Dương để mưu sinh bằng nghề bán bánh mì dạo.

Chủ nhà trọ thương tình vợ chồng Doanh nghèo khổ "chí thú làm ăn" nên dành cho một phòng trọ ở phía ngoài cùng và giao luôn cho Doanh quyền quản lý nhà trọ. Thế nhưng "ngựa quen đường cũ", khi cuộc sống "dễ thở" trở lại, Doanh lại lao đầu vào "kiếp đỏ đen". Đêm 12/2, trước ngày gây án, Trần Quốc Doanh đã tổ chức đánh bạc ngay tại phòng trọ của mình và đã thua hết 4 triệu đồng.

Sáng 13/2 (mùng 10 Tết), do thua bạc nên Doanh không có tiền mua thực phẩm và bánh mì để đi bán dạo. Trong lúc bần cùng, Doanh chợt nhớ ra tại phòng trọ số 9 có chị Lê Kim Nương đeo nhiều trang sức bằng vàng. Doanh đã ra tay sát hại chị Nương và cướp chiếc lắc đeo tay trọng lượng 2 chỉ vàng 18k.

Tiếp đó, Doanh lấy xe chở vợ mình đến thăm nhà chị dâu ở thị trấn An Biên, Doanh để vợ lại đây và lấy xe đi bán số vàng vừa cướp được với số tiền 4,66 triệu đồng. Ngay sau đó, hắn bị các trinh sát bắt giữ.



Theo Nam Giao - Hoài Phong (CAND)