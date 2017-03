Quận Tân Phú, TP.HCM: Sập nhà đang xây, chết hai mẹ con

Tiếng răng rắc rồi đổ rầm lúc 1 giờ sáng hôm qua (7-8) khiến cả hẻm 149 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM hoảng hốt. Căn nhà 4,5 tầng vừa xây xong phần thô tại số 149/14/9 sập hoàn toàn, đè sập cả hai căn nhà hai bên. Tài sản, đồ đạc, xe cộ, tivi... bị chôn vùi hoàn toàn.

Tai họa lúc nửa đêm

Đứng trước đống đổ nát, anh Bùi Trung Quốc, ngụ gần các căn nhà bị sập vừa run vừa kể: “Đang ngủ, tôi nghe tiếng động rất lớn và thấy tường nhà mình rung lên như có động đất. Tôi vội chạy khỏi nhà thì thấy bụi bay mù mịt cả khu phố. Nhà của anh Tuấn (anh của anh Quốc - NV) bị sập, tôi rất sợ. Trong nhà lúc đó có vợ chồng anh Tuấn cùng hai đứa con đang ngủ, cả bốn người đều bị vùi. Anh Tuấn thoát ra được, đứng mất hồn, trên đầu bị một vết thương đang chảy máu”.

Sau khi bình tĩnh lại, anh Quốc, anh Tuấn cùng mọi người xung quanh dùng búa, xẻng xúc đất, gạch... đào bới đống đổ nát để tìm vợ con. “Khi lôi được vợ con anh Tuấn ra ngoài, chúng tôi tiếp tục đào những khu vực khác để tìm người. Nhiều người lắm...” - anh Quốc xanh mặt nói.

Nhóm công nhân ở lại công trình đã kịp bỏ chạy thoát. Họ cho hay trước khi căn nhà mới bị sập, bên trong có năm công nhân. Anh Nên đang ngủ ở tầng trên, bốn người còn lại đang ngồi chơi ở tầng dưới. Nghe nhiều tiếng động, bốn người này vừa kịp chạy ra ngoài thì nghe một tiếng “ầm”. Anh Nên bị bê-tông đè lên người, chấn thương nặng phải đi cấp cứu.

Thảm nhất là gia đình chị Lê Thị Phấn, quê ở Bến Tre. Khi tai họa xảy ra, chị Phấn cùng chồng và con trai hai tuổi tên Nguyễn Lâm Gia Khánh đang ngủ trong nhà trọ kế bên. Cả ba người đều bị vùi. Mọi người đã cố đào đống xà bần tìm kiếm. Có người đã chạm được vào tay cháu Khánh nhưng đành bất lực vì các thanh đà quá nặng, không thể nhấc nổi. Khi lực lượng cứu hộ của cảnh sát PCCC đến, dùng xe cẩu thanh đà và khối bê-tông ra thì mới kéo được chị Phấn cùng chồng và con ra. Hai mẹ con chị Phấn đã qua đời khi vừa đến được bệnh viện.

Do móng yếu, trụ nhỏ?

Theo người dân, khu đất này nguyên là một cái ao. Dù căn nhà xây cao đến 4,5 tầng nhưng cột trụ chỉ được xây cỡ 20 x 20 cm. Tại các điểm gãy của trụ chỉ có bốn cây sắt 12 lòi ra ngoài. Riêng toàn bộ phần móng của căn nhà này bị sụt xuống lòng đất. Các tầng lầu của căn nhà không đổ sập về một hướng mà lại đổ cả hai hướng nên mới đè sập cả hai căn nhà hai bên. Ngoài ra, một số nhà xung quanh khác cũng bị thống tường, mái tôn trước nhà bị kéo sụp.

Chủ đầu tư kiêm giám đốc đơn vị thi công căn nhà - Công ty TNHH Uy Vũ là bà Lê Thị Thiên Hương, ngụ phường Phú Thạnh, Tân Phú. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Nam Thi Long. Theo ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Trưởng Công an phường Tân Thới Hòa, bà Hương là người hay mua nhà, đất rồi xây dựng để bán từ nhiều năm nay. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Hương khẳng định: Bà đã có quá trình hơn 15 năm trong việc xây dựng nhà để bán và cho thuê. Việc thi công căn nhà này những ngày trước khi xảy ra sự cố vẫn không có gì bất thường. Việc dư luận cho rằng nguyên nhân sập có thể là do “tiết kiệm” sắt và vật tư quá nhiều, bà Hương không đồng ý bởi “Trước giờ tôi vẫn xây nhiều căn nhà như vậy”. Người quản lý thi công thì cho biết chỉ nhận thi công từ tầng trệt trở lên, không hề biết chuyện nền móng.

Công an sẽ điều tra, xử lý

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch phường Tân Thới Hòa, cho biết căn nhà này khởi công xây dựng từ giữa tháng 5 theo giấy phép của UBND quận Tân Phú cấp. Từ khi khởi công đến nay, phường có kiểm tra ba lần nhưng chưa phát hiện các sai phạm trong thi công. Trong ngày 7-8, một đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Xây dựng, quận Tân Phú và cơ quan điều tra của Công an quận Tân Phú, Công an TP.HCM đã có mặt để kiểm tra hiện trường nhằm tìm nguyên nhân gây ra vụ sập. Có mặt ngay khi xảy ra vụ sập nhà, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhận định: “Nguyên nhân vụ sập phải do các cơ quan kiểm định xác định. Tuy nhiên, tình trạng sập cho thấy việc chịu lực từ tầng dưới yếu và qua xác minh từ những người chung quanh thì có thể do chất lượng vữa khi pha trộn không đạt yêu cầu”.

Theo ông Lâm Quang Thơ, Chánh thanh tra xây dựng quận Tân Phú, sự việc đã được chuyển qua công an điều tra, xử lý. Trước mắt, quận tập trung giải quyết cho các nạn nhân”.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.