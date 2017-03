Quận Tân Phú: Xử lý hình sự đứa con ngỗ nghịch

Trưa 15-1, Lâm xin tiền cha mua bông đeo tai nhưng bị từ chối nên nổi quạu đuổi đánh cha mình. Mẹ và bà nội Lâm liền năn nỉ thì Lâm cầm dao dọa chém cả hai, rồi quay sang đập phá đồ đạc trong nhà.

Khi công an phường xuống can thiệp, Lâm đóng cửa, tay ôm bình gas 12 kg, tay cầm bật lửa đòi “tử thủ”. Hàng chục hộ dân lân cận sợ cháy nổ đã hoảng hốt chạy khỏi nhà, gây ách tắc giao thông trên đường Vườn Lài hơn hai giờ đồng hồ. Ba lần trinh sát hình sự định mở cuộc đột nhập đều bị Lâm phát hiện từ xa và chống trả hung hãn, ném dao, búa ra ngoài làm một trinh sát bị thương ở bụng. Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Tân Phú, người chỉ huy xử lý vụ việc ngay tại hiện trường cho biết: “Chúng tôi lựa chọn phương án vừa kiên trì điều đình vừa bí mật áp sát đối tượng, xe chữa cháy cũng được huy động, bởi nếu sơ suất bình gas nổ sẽ gây hậu quả khó lường”. Gần 16 giờ cùng ngày, Lâm mới bị khống chế giải về trụ sở công an phường.

Theo hồ sơ lưu tại Công an phường Phú Thọ Hòa, Lâm là học sinh lớp 11 Trường PTTH Trần Phú vừa bị trường đuổi học do thường xuyên đánh nhau. Trước đó vào tháng 9-2007, Lâm đua xe máy bị CSGT phạt giam xe, cha Lâm cấm Lâm sử dụng xe máy nên Lâm cự cãi, rồi đánh luôn cha mình. Công an phường đến thì Lâm thách thức, không chịu theo về trụ sở làm việc. Công an phường đã lập biên bản đối với Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ.