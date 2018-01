Quan tham Trung Quốc bị bắt tại Hải Dương

Ngày 30-1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết chiều 29-1, Công an thị xã Chí Linh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc.