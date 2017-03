'Quan tham' Trung Quốc hối lộ cảnh sát VN 12 tỉ đồng

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa giao Yin Wen Sheng (quốc tịch Trung Quốc) cho Cảnh sát Trung Quốc.Yin Wen Shengbị Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an Khánh Hòa bắt giữ tại TP Nha Trang hôm 18/6 khi đang trốn lệnh truy nã từ phía Trung Quốc.

Cảnh sát Việt Nam ban giao Yin Wen Sheng (áo tím) cho Trung Quốc. Ảnh:CA TP HCM

Theo tài liệu điều tra, Yin Wen Sheng - nguyên Cục trưởng Điện lực Đông Quản (Quảng Đông, Trung Quốc) - khi đương nhiệm đã lợi dụng chức vụ cùng đồng phạm ký kết nhiều hợp đồng hạng mục công trình điện lực, nhận hối lộ 18 triệu nhân dân tệ (gần 50 tỷ đồng).Shengbị Công an TP Đông Quản truy tố tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ và ban bố lệnh truy nã hồi tháng 3. Ông ta rời nơi cư trú, lẩn trốn sang Việt Nam.

Đầu tháng 6, PC52 Khánh Hòanhận tin Sheng có mặt tại TP Nha Trang nêntung lực lượng đón lõng.Trinh sát rong ruổi nhiều điểm du lịch, ngõ ngách trên địa bàn và các vùng lân cận để truy tìm nhưng không thấy tung tích người đàn ông 47 tuổi này.

Dấu vếtnghi phạm đang mù mờ thì bất ngờ trinh sát nhận tin báo có người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, ngoại hình giốngSheng,xuất hiện ở khách sạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Nhưng khi họ tìm đến thì người này đã mất dạng, không ai biết đi đâu.

"Ông ta là cựu quan chức, giàu có nên nhiều khả năng sẽ lưu trú tại các resort, khách sạn hạng sang.Chúng tôi gần như mất phương hướng, nhưng tổ công tác có niềm tin Sheng đang ẩn náu tại TP Nha Trang",trung tá Lê Thanh Chương – Đội trưởng đội 1 PC52, chia sẻ.

Ngày 17/6, khilân la ở các khách sạn, trinh sát được một nam nhân viên khẳng định từng giao tiếp với người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giốngSheng. Tuy nhiên ông này vừatrả phòng đêm hôm trước để "tìm nơi ở tốt hơn".Hàng loạt các chiến sĩ lại tỏa đi tìm, lần theodấu vết kẻ nghi vấn.

Sáng hôm sau, người đàn ông cao hơn 1,7 m trong trang phục gọn gàng, nói tiếng Trung Quốc xuất hiện tại một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang). Ông ta không biết có nhiều ánh mắt đang dõi theo, không bỏ sót một động thái của mình. Chủ khách sạn thông tin vị khách này rất "sộp", thanh toán tiền phòng trước khi tới lưu trú và đều qua thẻ ATM toàn cầu."Bằng biện pháp phân loại, chúng tôi xác định ông ta chính là nghi phạm trốn truy nã", Đội trưởng Chương cho biết.

Sheng lúc bị bắt. Ảnh:C.A

Kế hoạch bắt giữ cựu quan chức Trung Quốc được các trinh sát họp bàn kỹ lưỡng. Cảnh sát sau đó chia ra nhiều mũi rà soát, "hóa thân" thành du khách, bán hàng rong và xe ôm, vây ráp toàn bộ khách sạn. Một nữ chiến sĩ được đưa vào cuộc, giả nhân viên khách sạn tiếp cận nghi phạm. Khi đãnằm lòng những thói quen, quy luật hoạt động kẻ truy nã, lệnh bắt được lãnh đạo ban hành.

12h ngày 18/6, trung tá Chương chỉ huy nhiều mũi trinh sát khép chặt vòng vây khách sạn. Khi nữ trinh sát xưng nhân viên buồng phòng vào dọn dẹp, Sheng vừa hé cửa, lập tức bị khống chế. "Lúc anh em ập vào, gã vẫn mặc chiếc áo thun xanh cộc tay, quần dài với thái độ bình tĩnh. Ông ta khẳng định mình là doanh nhân, bị nghi oan nhưng đã im lặng ngay sau đó khi nhìn thấy lệnh truy nã từ phía Trung Quốc", trung tá Chương kể.

Lúc đầu, làm việc với nhà chức trách Việt Nam, Yin Wen Sheng tỏ ra bất hợp tác, đưa ra yêu sách. Tuy nhiên sau đó đổi thái độ, thú nhận khi bị truy nã đã trốn qua Australia, Thái Lan. Khi đến Việt Nam, ông ta liên tục di chuyển từ TP HCM về Nha Trang để tránh bị lộ.

Trong buổi làm việc tại trụ sở, Sheng liên tục xin giấy, bút viết nội dung: "Tôi rất giàu, căn nhà ở Australia trị giá vài triệu USD. Nếu 12 anh đang canh gác ở đây trả tự do, đưa tôi ra biển rời Việt Nam sẽ đưa 12 tỷ đồng". Bị công an cảnh cáo, ông ta tiếp tục khoe giàu, chỉ cần tổ công tác ra giá sẽ trả đầy đủ để được tự do.

Theo Xuân Ngọc/VNE