Quảng Bình: Lật xe, một người chết

Trong khi đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên, hai anh Nguyễn Thanh Sơn và Đỗ Thái Phong (Phó công an và công an viên xã Quảng Thọ) bị một xe môtô tông vào khiến anh Sơn bị thương nặng, anh Phong bị thương nhẹ ở mặt. Cùng lúc đó, cách địa điểm trên khoảng 50 m về phía Nam, xe ôtô khách 88H-8162 đang dừng xe lại để chờ công an giải phóng hiện trường thì bị một khách khác đi cùng chiều tông vào đuôi xe làm hai xe đều bị hư hỏng.