Quảng Bình: Tai nạn liên hoàn, Quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 76K – 4623, do lái xe Nguyễn Được (SN 1969, trú tại xã Đức Lăng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vừa nổ máy để di chuyển vào hướng Nam thì bất ngờ bị chiếc xe tải đông lạnh mang BKS 57K – 7452, do lái xe Phạm Văn Danh (trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển theo ngược lại tông vào phần đuôi xe.







Hiện trường vụ tai nạn



Theo Đặng Tài – Đăng Đức (DT)



Cùng thời điểm đó, do không làm chủ được tốc độ nên một chiếc xe ô tô tải khác mang BKS 77H – 5846, do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ở Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tông vào đuôi xe đông lạnh và tiếp tục đâm vào xe tải mang BKS 76K - 4623.Hậu quả chiếc xe tải đông lạnh bị bẹp dúm phần đầu và quay nằm ngang giữa đường. Còn xe tải mang BKS 77H - 5846 lao xuống bên đường và hư hại phần đầu xe. Rất may vụ va chạm không để lại thương vong về người, nhưng đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt để lập biên bản hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông và bước đầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.