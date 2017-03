Quảng Nam: 54 tuổi, 23 năm ngồi tù vẫn còn ăn trộm

Điều đáng chú ý là Xế năm nay 54 tuổi thì đã có 23 năm ngồi tù vì bề dày “thành tích” trộm cắp, từng bốn lần phải hầu tòa nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Mãn hạn tù về nhà được bảy tháng, ngày 2-9, Xế đón xe buýt từ Bình An vào TP Tam Kỳ để trộm cắp tài sản. Đến ngã tư Hùng Vương-Phan Bội Châu, phát hiện nhà anh Huỳnh Đức không đóng cửa tầng hai, Xế chờ đến rạng sáng hôm sau, trèo qua hàng rào lưới B40 đột nhập vào nhà, theo cầu thang lên tầng hai để tìm tài sản. Anh Đức đang nằm ngủ dưới chân cầu thang, phát hiện có kẻ trộm đột nhập vào nhà nên điện thoại báo Công an Tam Kỳ. Khoảng 30 phút sau công an đến, kết hợp với anh Đức bắt quả tang Xế đang trốn dưới mái tôn.