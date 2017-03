(PL)- Tối 1-3, tại TP Tam Kỳ, Đội tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một xe ôtô tải do Trần Văn Cân (trú phường An Cựu, TP Huế) điều khiển chở 20 ngàn gói thuốc lá Zet không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện phương tiện và toàn bộ tang vật đã được CSGT chuyển cho cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ. H.KHÁ