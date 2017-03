Quảng Nam: Bắt một người xài tiền giả

Vào lúc 20 giờ ngày 23-12, Nương đến tiệm vàng Ngọc Tín ở 154 Phan Châu Trinh và đưa bốn tờ tiền loại 500 nghìn đồng để mua vàng. Chủ tiệm phát hiện là tiền giả nên bí mật gọi điện thoại báo cho công an phường bắt giữ đối tượng. Công an đã phát hiện Nương còn giấu 12 tờ tiền giả loại 500 nghìn đồng trong người. Nương khai vài ngày trước đã mua tiền giả của một thanh niên tại một quán cà phê. Trước đó ba ngày Công an TP Tam Kỳ cũng đã bắt giữ một số tiền giả, cùng xê-ri với số tiền Nương đang tiêu thụ.