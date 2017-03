Quảng Nam: “Cậu ấm” hành hung nhà báo, lãnh 6 tháng tù

Nam là một cậu ấm con của chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nam Trà My, mới 19 tuổi nhưng đã có sáu tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự và cố ý hành hung người khác, từng bị Công an huyện Tiên Phước, Công an huyện Nam Trà My xử phạt hành chính nhiều lần.

Tối 3-4, anh Nguyễn Hoàng Thọ, phóng viên Đài TT-PLTH huyện Nam Trà My, sau khi đi công tác về, đang cùng một số người bạn ăn tối tại một quán cơm ở thị trấn huyện Nam Trà My thì bị nhóm của Nam gây sự đòi đánh. Thấy nhóm côn đồ này quá khích, để tránh xô xát, bên anh Thọ ra cửa sau về. Thừa lúc anh Thọ không đề phòng, Nam bất ngờ đập vỏ chai thủy tinh đựng rượu trong quán, lao tới đâm thẳng vào mặt anh làm anh bất tỉnh tại chỗ.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Thọ bị thương tật 6% vĩnh viễn. Dù thương tật của nạn nhân dưới 11% nhưng hành vi của Nam thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và có tính côn đồ nên Nam vẫn bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa vừa qua, nạn nhân đã xin tòa giảm nhẹ cho Nam để Nam có thể sớm trở thành người có ích cho xã hội. Tòa chấp nhận nên chỉ phạt Nam một mức án rất nhẹ như trên.