Quảng Nam: Côn đồ tấn công làng Hến

Ông Võ Xuân Nhựt - Chủ tịch Hội làng Hến Tân Phú (thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết vào 7 giờ sáng ngày 20-9, bốn ghe hút cát xuất hiện trên sông Trường Giang thuộc khu vực cấm của làng hến. 18 người trên ghe đều trú tại thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Một ghe trong số này hút cát theo kiểu khiêu khích, cứ hút đầy ghe họ lại đổ xuống sông, suốt ba giờ liền. Thấy vậy một số hội viên làng Hến Tân Phú ngăn cản không cho hút cát thuộc khu vực cào hến nữa. Bất ngờ 18 người trên bốn ghe đã chuẩn bị sẵn dao, rựa, xà beng và gạch, đá số lượng lớn tấn công tới tấp các ghe làng Hến. Người làng Hến vừa chống trả vừa tháo chạy. Mấy ghe cát đuổi theo đến tận làng Hến và ném đá vào dân ở đây.

Vụ việc tạm dừng vào 12 giờ trưa, đến 14 giờ cùng ngày trận loạn đả lại xảy ra trên sông. Dân làng Hến huy động 30 chiếc ghe máy cào hến với hơn 250 người, chuẩn bị sẵn gạch, đá tấn công lại ghe hút cát. Không chịu thua, ghe hút cát cho người thân dùng xe cộ, xe rùa chở sẵn gạch, đá tập kết tại một chỗ rồi vận chuyển xuống ghe chống trả quyết liệt. Đến 16 giờ 30, thấy tình hình quá nghiêm trọng, người dân đã gọi cảnh sát 113. Khi lực lượng này xuất hiện thì các ghe hút cát mới bỏ chạy đi.

Sang ngày 22-9, người dân làng Hến đi làm lại tiếp tục bị những đối tượng hút cát phục sẵn trên ghe chài dùng gạch, đá tấn công. Vợ chồng anh Trần Văn Phương và chị Đỗ Thị Bích cho biết họ đang đứng trên ghe cào hến thì bất ngờ bị mười mấy người dùng ghe ép sát, lấy gậy nện túi bụi. Đánh xong, những tên này còn xô anh chị xuống sông, chị Bích không biết bơi nhưng may chụp được cán cào hến nên thoát chết.

Kinh khủng nhất là vợ chồng anh Trương Công Tề và Nguyễn Thị Tuyết đi cào hến buổi tối và đem con nhỏ (20 tháng tuổi) theo thì bị năm tên dùng gậy đánh tới tấp. Chúng xô anh Tề xuống sông, còn chị Tuyết bị đánh kêu thảm thiết, chạy lại trước đầu ghe ôm con nhỏ lánh nạn nhưng chúng vẫn dùng gậy đánh vào lưng.

Trong đêm 22-9, có bảy nạn nhân đều là người làng Hến Tân Phú bị đánh đập tàn nhẫn. Tất cả được dân làng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Chiều qua (23-9), ông Nguyễn Văn Quốc - Trưởng Công an xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) cho biết công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Tam Kỳ vì vụ việc vượt thẩm quyền của công an xã.