Quảng Nam: Đã trộm cắp còn đánh công an

Tháng 10-2000, có người tố cáo Minh trộm cắp lặt vặt nên Công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức) đã ba lần gửi giấy triệu tập nhưng Minh không đến mà bỏ trốn. Tháng 2-2001, thấy Minh ở nhà, Trưởng Công an xã cùng hai công an viên đến lập biên bản triệu tập thì bị Minh cầm dao gây thương tích nhẹ. Sau đó Minh bỏ trốn vào TP.HCM, đến ngày 10-2-2007 mới đến Công an huyện Hiệp Đức đầu thú.