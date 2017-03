Quảng Nam: Đề nghị truy tố 11 quan chức phá rừng Khe Diên

(PL)- Sáng 9-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong vụ một số quan chức và doanh nghiệp tham gia phá hơn 10.000 m3 gỗ tại rừng Khe Diên, công an tỉnh đã đề nghị truy tố 11 bị can.

Những người này bị đề nghị truy tố về bốn tội: vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng; vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; cố ý làm trái các quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo. Các quan chức trên là Hồ Tấn Sơn - nguyên Phó ban Tổ chức tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn; Trần Hải Hà - nguyên Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp tỉnh; Trương Đức Mười - nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quế Sơn; Nguyễn Thành Vui - nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Quế Sơn... H.SƠN