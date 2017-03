Quảng Nam: Giải cứu thành công 1 bé trai bị bắt cóc

Các đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Thoan (20 tuổi) và Phan Quang Thoại (18 tuổi), đều trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.



Theo thông tin ban đầu, Thoan và Thoại là anh em ruột. Trước đây đã từng làm thuê khai thác gỗ cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Thoàn và bà Trương Thị Thúy (trú thôn Mỵ, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Chiều 7/8, anh em Thoan và Thoại đã dụ dỗ và lừa em Nguyễn Văn Đạt (6 tuổi, là con của ông Thoàn) đi mua kem, sau đó bắt xe khách đưa em Đạt từ Quảng Trị vào Quảng Nam.



Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng đưa em Đạt ở trong rừng sâu, thuộc địa phận khe Đá Bí và yêu cầu ông Thoàn phải nộp đủ số tiền chuộc là 200 triệu đồng.



Do trước đây đã từng đi làm thuê, khai thác keo cho người dân địa phương tại khu vực này và khá am hiểu địa hình, các đối tượng đã âm thầm đưa cháu bé vào sâu trong rừng hòng qua mắt lực lượng chức năng, có thể chống trả hoặc rút chạy nếu phát hiện sự xuất hiện của công an.



Nhận được tin báo, ngay trong chiều 7/8, công an tỉnh Quảng Trị đã ngay lập tức triển khai công tác phối hợp với lực lượng công an Đông Giang lập kế hoạch vây bắt các đối tượng tại nơi bọn chúng lẩn trốn. Qua công tác điều tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã bám sát và bắt đối tượng Phan Quang Thoại tại khu vực trung tâm thị tứ Trung Mang (xã Ba, huyện Đông Giang) khi đối tượng đến mua lương thực tiếp tế vào khoảng 17 giờ chiều 8/8.



Khai thác nhanh, cơ quan công an xác định được địa điểm hai đối tượng che giấu em Đạt. Ngay trong đêm, tổ công tác đã tiếp tục vượt gần 10km đường rừng, đồng thời lập phương án yêu cầu đối tượng Thoại dẫn dụ Thoan ra khỏi nơi ẩn nấp, ập vào bắt gọn và giải cứu con tin an toàn vào khoảng 21 giờ cùng ngày.



Thượng tá Nguyễn Văn Tê, Phó Trưởng công an huyện Đông Giang cho biết, hiện công an Đông Giang đã bàn giao đối tượng và chứng cứ cho công an Quảng Trị để hoàn tất hồ sơ, xử lý theo pháp luật.





Theo Nguyễn Sơn (TTXVN)