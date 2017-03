Quảng Nam: Hoãn xử vụ bắt giữ thuốc lá lậu

TAND tỉnh đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung. Theo tòa, ngoài ba bị cáo đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan chức năng cần làm rõ, xem xét trách nhiệm hình sự đối với ba cán bộ khác.

Theo hồ sơ, ngày 30-6-2008, Đội quản lý thị trường cơ động do các ông Bùi Văn Khéo - đội trưởng, Bùi Ngọc Dũng - đội phó, Thái Trọng Bành, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Sáu và Nguyễn Xuân Ngọc (đều là kiểm soát viên) phát hiện xe ôtô do Phạm Đăng Thuấn điều khiển chở 11.200 gói thuốc lá Jet lậu. Tuy nhiên, ông Khéo chỉ đạo đội trả 5.200 gói cho chủ xe. Trong số 6.000 gói bị đội thu hồi, ông Khéo chỉ đạo ông Bành và Ngọc lập biên bản vi phạm 1.600 gói (trong đó có 400 gói dư nhưng đội không biết); 4.000 gói còn lại, ông Khéo bàn với Sơn bán 7.000 đồng/gói cho một người buôn bán thì bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, VKS chỉ truy tố ba bị cáo là ông Khéo, Sơn và Bành, ba người còn lại thì không được nói đến.